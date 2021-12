Pari e patta nel match che chiude la 16° giornata di Serie A. Il Cagliari non va oltre l’1-1, in casa, contro il Torino. E alla fine va anche bene alla squadra di Mazzarri, che gioca sì un match tutto sommato alla pari ma rischia nel finale con l’occasione capitata sui piedi di Praet. Agli isolani serve una super rovesciata di Joao Pedro per rimettere in piedi una partita che il Toro aveva aperto grazie all’autogol di Carboni – propiziato dal lavoro di Pobega, la mezza papera di Cragno e la pressione di Sanabria. Un 1-1 che alla fine non accontenta nessuno: il Cagliari resta terz’ultimo e al momento sarebbe retrocesso, con un Mazzarri che in 13 partite ne ha vinta solo una; al Torino invece non riesce il sorpasso sul Sassuolo, rimanendo a secco dei 3 punti per la terza giornata consecutiva.

Il tabellino

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli (78’ Godin), Carboni, Bellanova; Nandez, Marin, Grassi (78’ Pereiro), Dalbert (87' Zappa); Joao Pedro, Keita Balde (63’ Pavoletti).

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno (66’ Rodriguez); Aina (87' Ansaldi), Lukic, Pobega (46’ Baselli), Vojvoda; Pjaca, Brekalo (56’ Praet); Sanabria (56’ Zaza).

Gol: 31’ aut. Carboni; 53’ Joao Pedro

Assist: /

Note – Ammoniti: Dalbert, Caceres; Pobega, Lukic, Buongiorno, Zima.

La cronaca in 6 momenti chiave

25’ OCCASIONE CAGLIARI! Nandez scappa a destra, la difesa del Toro si muove, ma bravo Milinkovic-Savic in presa bassa a evitare che l'assist arrivi a Keita Balde.

31’ GOL! TORINO IN VANTAGGIO! SANABRIA! Ma la papera è di Cragno: tiro da fuori di Pobega, il portiere respinge male, Sanabria è bravo a crederci e mette dentro sulla respinta anche se l’ultimo tocco alla fine è di Carboni. Torino avanti dunque, con autogol del difensore cagliaritano.

40’ OCCASIONE TORO! Bravissimo Pjaca a lanciarsi in contropiede, ottima la palla per Lukic che però quando mette dentro è intercettato. Poteva gestirla meglio il Torino.

51’ SUPER OCCASIONE CAGLIARI! JOAO PEDRO! Cross di Caceres, Joao Pedro sbuca di testa ma Milinkovic-Savic dice di no con un gran riflesso. Cagliari a un passo dal gol.

53’ GOL! JOAO PEDRO! IL PAREGGIO DEL CAGLIARI! Che gol, che gol! In rovesciata, Joao Pedro questa volta punisce. Cross da destra, palla che rimane lì, in un attimo Joao Pedro si coordina e con una rovesciata bellissima mette dentro l'1-1.

82' PRAET! CHE OCCASIONE! Grande palla in verticale di Pjaca, difesa Cagliari presa dentro, Praet controlla e di sinistro incrocia: Cragno non può nulla, ma pallone fuori di un nulla!

