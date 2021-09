Cagliari-Venezia, match valido per la 7a giornata di Serie A andrà in scena a Cagliari venerdì 1 ottobre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Serie A Le pagelle di Venezia-Torino 1-1: Singo vola, Djidji sciagurato 27/09/2021 A 21:06

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceter, Dalbert, Faragò, Ladinetti, Rog

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Peretz, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ala-Myllymaki, Haps, Lezzerini, Sigurdsson, Vacca

Cagliari-Venezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Cagliari-Venezia verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre).

Statistiche Opta

Cagliari e Venezia tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2000: dopo aver perso il primo incontro nella competizione contro i sardi nel 1966, i lagunari sono rimasti imbattuti in tutti i successivi cinque (3V, 2N).

Il Venezia ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di Serie A giocate contro il Cagliari (3/6), contro nessun’altra squadra ha registrato una più alta percentuale di clean sheet nella competizione.

Il Cagliari non ha vinto alcuna delle prime sei gare di questo campionato: l'ultima occasione in cui non ha trovato il successo in nessuna delle prime sette risale alla stagione 2006/07, chiusa al 17º posto in classifica.

Dopo l’1-1 contro il Torino nell’ultimo turno, il Venezia potrebbe restare imbattuto per due gare di fila per la prima volta in questo campionato: in Serie A non ci riesce dal febbraio 2002 (tre in quell’occasione - 1V, 2N).

Il Cagliari è la squadra che ha incassato finora più reti da fuori area in questa Serie A (quattro) - dall'altra parte, nessuna delle quattro reti del Venezia in questo campionato è arrivata dalla distanza.

Il Venezia ha il peggior attacco di questa Serie A con quattro gol in sei partite (al pari della Salernitana): nello scorso campionato di Serie B i lagunari avevano realizzato esattamente il doppio delle reti dopo altrettante gare giocate (otto centri in sei incontri).

Dopo un pareggio e due sconfitte nelle prime tre gare di campionato, Walter Mazzarri potrebbe diventare il primo tecnico a non ottenere successi nelle prime quattro gare di Serie A sulla panchina del Cagliari da Zdenek Zeman nel 2014.

L'attaccante del Cagliari João Pedro ha preso parte a ben nove reti nelle sue ultime 10 sfide di Serie A contro avversarie neopromosse: otto gol e un assist.

Il Venezia potrebbe diventare la 30ª squadra differente affrontata da João Pedro in Serie A - il brasiliano ha trovato il gol contro 26 di queste: con la maglia del Cagliari soltanto Luigi Riva ha fatto meglio nella storia della competizione (a segno contro 28 squadre differenti).

Con un gol e un assist, Mattia Aramu ha preso parte al 50% delle reti del Venezia in questo campionato: nella scorsa stagione di Serie B (playoff inclusi) nessun giocatore arancioneroverde ha preso parte a più reti di lui, 16 (10 gol e sei assist).

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Serie A Brekalo, poi Aramu su rigore: Venezia-Torino 1-1 27/09/2021 A 18:33