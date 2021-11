Dopo la sosta nazionali che non ci ha permesso la qualificazione diretta al Mondiale in Qatar, torna la Serie A con un grande classico del nostro campionato: Inter-Napoli. La sfida ha il sapore di scudetto visto l'ottimo campionato del Napoli che guarda tutti dall'alto con i suoi 32 punti. La squadra di Simone Inzaghi, che insegue a -7, deve cercare di fare bottino pieno per ridurre il gap dagli azzurri di Spalletti. Andiamo a vedere le probabili formazioni del match in programma domenica pomeriggio a San Siro alle 18 e dove seguirlo in tv.

Inter-Napoli: le probabili formazioni

Ad

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Calciomercato 2020-2021 Brozovic, che onestà sui social: “Sì, voglio restare all’Inter” 20 ORE FA

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2

Inter-Napoli: approfondimenti e dichiarazioni

Inter-Napoli, in Diretta e Live Streaming su DAZN

La sfida Inter-Napoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La gara sarà visibile in streaming, attraverso il download dell'app ufficiale dell'emittente, con relativa iscrizione e abbonamento, o attraverso una qualsiasi Smart TV.

Ultimi risultati dell'Inter

Milan-Inter 1-1 (11' Calhanoglu, 17' aut. De Vrij)

Inter-Udinese 2-0 (60' e 68' Correa)

Empoli-Inter 0-2 (34' D'Ambrosio, 66' Dimarco)

Inter-Juventus 1-1 (17' Dzeko, 89' Dybala)

Ultimi risultati del Napoli

Napoli-Verona 1-1 (13' Simeone, 18' Di Lorenzo)

Salernitana-Napoli 0-1 (61' Zielinski)

Napoli-Bologna 3-0 (18' Fabian Ruiz, 41' e 62' Insigne)

Roma-Napoli 0-0

Inter-Napoli: numeri, statistiche e curiosità

Calciomercato 2020-2021 Brozovic-Inter: incontro in sede con l'agente per il rinnovo IERI A 19:35