al suo ex-allenatore Massimiliano Allegri per un programma in uscita su Dazn. L'anticipazione pubblicata sui profili social ufficiali è incentrata sul possibile ritorno del centrocampista del Manchester United Paul Pogba a Torino, sempre più probabile L'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha realizzato un'intervistaper un programma in uscita su Dazn. L'anticipazione pubblicata sui profili social ufficiali è incentrata sul possibile ritorno del centrocampista del Manchester Uniteda Torino, sempre più probabile secondo radiomercato

Andrea Barzagli chiede all'ex mister:

Ad

"Ti ricordi quel canestro là che facevi le sfide con Pogba, chissà che non tornerai a giocarci..." (ride, ndr).

Serie A Ritrovata la medaglia Scudetto rubata a Stefano Pioli 2 ORE FA

Allegri risponde con un senso dell'umorismo toscaneggiante:

"Pogba non torna sicuramente perché ha paura di sfidarmi (ridono, ndr), quindi non viene. Lui pensava, poi prima ha perso con i piedi e poi con le mani e quindi se n'è andato. Il vero motivo per cui se n'è andato è questo e difficilmente ora torna".

Allegri: "Pogba? Non me lo ricordo, ho la memory card piena"

Serie A Caso Acerbi: "Caxxo perchè hai ripreso?", diffuso l'audio Var 3 ORE FA