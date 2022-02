Mondiale invernale. La Coppa del Mondo inizierà il 21 novembre, poco meno di un mese dopo (il 18 dicembre) ci sarà la finalissima di Losail, a nord di Doha. I club, come impone il regolamento Fifa, sono obbligati a lasciare liberi i giocatori convocati in nazionale una settimana prima dell’inizio del torneo, motivo per cui la l’interruzione salirebbe a 53 giorni, comprensivi di sette fine settimana. Quel che è certo è che fino allo stop si giocherà praticamente sempre tra week-end e mercoledì. Se lo spazio infrasettimanale non sarà dedicato alle coppe europee, allora verrà riempito con i turni di campionato. Sarà un lungo lavoro perché vanno incastrati tutti gli impegni, e per la prima volta nella storia inciderà ilLa Coppa del Mondo inizierà il, poco meno di un mese dopo (il 18 dicembre) ci sarà la finalissima di, a nord di Doha. I club, come impone il regolamento, sono obbligati a lasciare liberi i giocatori convocati in nazionale una settimana prima dell’inizio del torneo, motivo per cui la Serie A andrà in campo fino a domenica 13 novembre. Ancora da definire i tempi della ripartenza: difficile venga riproposto il Boxing Day, con le squadre in campo il 26 dicembre, e poi ancora tra fine anno e inizio 2023. Più probabile si posticipi la ripresa alla prima settimana del nuovo anno, magari giovedì 5. In questo caso, comprensivi di sette fine settimana. Quel che è certo è che fino allo stop si giocherà praticamente sempre tra week-end e mercoledì. Se lo spazio infrasettimanale non sarà dedicato alle coppe europee, allora verrà riempito con i turni di campionato.

CALENDARIO STRAVOLTO

Succederà quest’anno per la prima volta nell’intera storia dei Mondiali: nazionali in campo in autunno inoltrato e non tra giugno e luglio, una necessità novità dovuto al fatto che, giocando in una zona molto calda, nel classico periodo estivo le temperature sarebbero state proibitive per la competizione. Le esigenze mondiali porteranno a uno stravolgimento dei calendari dei campionati nazionali. La partenza anticipata è inedita: debuttando prima di Ferragosto si andrà in campo sette giorni prima di quanto avvenuto quest’anno, con lo start fissato al 20-21 agosto. Logico che si sposti in avanti il finale: l’ultima giornata della stagione in corso è prevista per domenica 22 maggio, per le sentenze della Serie A 2022-23 si dovrà invece attendere giugno. Esattamente domenica 4. E saranno scritti altri verdetti.

LE DATE PRINCIPALI

Inizio stagione 2022/23: 13 agosto 2022

13 agosto 2022 Inizio Mondiale in Qatar: 21 novembre 2022

21 novembre 2022 Ripresa campionato: 5 gennaio 2023

5 gennaio 2023 Fine stagione 2022/23: 4 giugno 2023

