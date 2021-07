Dopo la breve intervista di oggi pomeriggio rilasciata a Inter Tv, Hakan Calhanoglu è stato intervistato anche da Dazn, dove il nuovo centrocampista interista ha ampiamente parlato della sua nuova avventura all'Inter, dopo il passaggio dal Milan da svincolato. "Noi vogliamo ripetere questo scudetto, spero anche con me. Voglio aiutare i miei compagni. La trattativa? È andata molto veloce grazie a Piero (Ausilio, ndr). Anche mister Inzaghi mi ha chiamato tante volte. Mi sono già sentito molto bene, con molte attenzioni, ciò che vuole ogni giocatore. Se ti chiamano e ti vogliono in una squadra che è già forte poi c'è una grande voglia di andare lì".

Sono passati tanti giocatori da Milan a Inter e viceversa, per questo non sono né il primo né l'ultimo

"Il rumore lo fanno i tifosi, è normale, per un giocatore così è normale. Non sono il primo e neanche l'ultimo. Sono passati tanti giocatori da Milan a Inter e viceversa, per questo non sono né il primo né l'ultimo. Io volevo solo guardare in avanti al mio futuro, con grande rispetto al Milan. Io ho fatto tante cose per il Milan. Per quattro anni ho rispettato tutti quelli che mi conoscono sapevano tutto, però ho davanti una nuova avventura all'Inter e devo guardare in avanti".

Pioli ci ha provato?

"Lui era l'unico che mi voleva tanto al Milan. Però ha avuto rispetto di quanto ho deciso".

Lukaku e Lautaro

"Sto aspettando che tornino, non vedo l'ora di giocare con loro. Vogliamo divertire, ma prima dobbiamo conoscere il gioco e loro devono conoscere i miei movimenti e io i loro. Però speriamo che ci divertiremo".

Come hai vissuto la situazione di Eriksen?

"Io ho un grande rispetto per Eriksen, è un giocatore che mi piace molto, abbiamo lo stesso ruolo. Lo aspettiamo tutti noi con un grande abbraccio, ha meritato tante cose. È un esempio, è un ragazzo molto simpatico, lo conosco tramite Kjaer, con cui ho parlato tanto di lui e a cui ho chiesto subito di lui. Speriamo di rivederlo qua presto".

Sulla Nazionale italiana

"Ho già detto ai miei compagni in Turchia che sono fortissimi, hanno l'idea di creare. Un sistema forte con Mancini. Erano i miei favoriti per il torneo, ancora complimenti a loro per la vittoria perché lo hanno meritato".

Hai sentito qualcuno di loro?

"Ho scritto a Donnarumma, dopo essere arrivato all'Inter mi ha scritto subito Bastoni per dirmi "benvenuto nella nostra famiglia'. Però dopo la partita ho parlato solo con Bonucci, Chiellini e Gigio".

