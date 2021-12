Sampdoria. Mentre il dimissionario Massimo Ferrero da lunedì scorso con Gazzetta dello Sport è Gianluca Vidal, ad oggi proprietario legale del club in quanto titolare del trust Rosan, al quale ogni eventuale acquirente dovrà rivolgersi. Situazione burrascosa in casa. Mentre il dimissionario si trova in carcere da lunedì scorso con l'accusa di bancarotta fraudolenta ed altri reati societari e si attende l'assemblea degli azionisti del 23 dicembre per nominare il nuovo Cda e presidente, sorgono domande spontanee e legittime su quel che sarà il futuro prossimo della società. A provare a rispondere in un'intervista della, ad oggi proprietario legale del club in quanto titolare del trust Rosan, al quale ogni eventuale acquirente dovrà rivolgersi.

Mihajlovic: "Ferrero e Morandi, che risate in ospedale!"

Ad

Serie A CSKA Sofia-Roma 2-3, pagelle: panzer Abraham, grande gara di Bove 13 ORE FA

Ad esempio, quanto ci vorrà per la vendita del club? "Non esistono in tal senso tempi certi. Di norma, le modalità attraverso cui si svolge qualsivoglia negoziazione seguono un iter codificato. Innanzitutto, la manifestazione di interesse. Quindi, l’identificazione della controparte da parte del soggetto incaricato della trattativa. In questo caso, il sottoscritto. Poi, la verifica della provenienza dei fondi: cioè, che siano soldi puliti. Dopodiché si discute il valore che si attribuisce all’oggetto o all’azienda, determinato al lordo del debito Se il discorso può andare avanti, parte il processo di virtual due diligence”, con la messa a disposizione della documentazione. In questo caso, dell’U.C. Sampdoria. Da qui al cosiddetto closing passano in media quattro o cinque mesi, non certo trenta giorni".

Ferrero out, da chi riparte la Sampdoria? Tutti i possibili acquirenti Credit Foto Eurosport

E sui nomi di possibili acquirenti, Vidal si è espresso così. "Oggi interessa mantenere la continuità aziendale della Samp. Posso solo confermare che c’è stata un’accelerazione sul versante della vendita del club con la ricezione di manifestazioni di interesse di più soggetti, che sto quotando. Siamo alle verifiche preliminari. C’è Vialli fra questi? No. Né lui, né Zanetton, né Dinan, né Knaster. Una premessa: in questo momento l’ambiente deve essere il più compatto possibile. Del resto discuteremo più avanti. Ad oggi questo tema non è stato affrontato. I nomi usciti mi sembrano più che altro suggerimenti giornalistici. Non abbiamo nessuna agenda con nessun nome".

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Ferrero, messaggio dal carcere prima del Genoa: "Mi fido di voi" 13 ORE FA