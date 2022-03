Calcio

Serie A - Cherubini: “Reazioni contro Agnelli per la Superlega? Quando sei la Juventus...”

SERIE A - Il direttore sportivo della Juventus ha spiegato che nei prossimi giorni verranno gettate le basi per gli accordi con i giocatori in scadenza. Poi sugli scontri per la Superlega con le reazioni avverse di Ceferin e Tebas contro Agnelli...

00:01:15, 42 minuti fa