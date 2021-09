Antonio Conte, Hakimi, De Paul, Donnarumma, Lukaku e Cristiano Ronaldo: l’uomo che è riuscito a mettere fine al dominio bianconero, uno dei migliori esterni al mondo, il fantasista più interessante del torneo, il miglior giocatore dell’Europeo, il simbolo dello scudetto dell’Inter e uno dei giocatori più decisivi della storia del calcio. È questo il bollettino medico che ci parla di un campionato notevolmente indebolito dopo il mercato estivo. Molti dei campioni presenti fino a pochi mesi fa hanno preferito cambiare aria (per motivi tecnici ed economici), obbligando la Serie A ad eleggere dei nuovi portavoce per il movimento calcistico italiano.

Lautaro Martínez

Non si può che partire dal blocco di marmo di Bahía Blanca da 19 gol stagionali del 2020-21 per iniziare questa lista. In primis perché doveva andare via e alla fine è rimasto, e in secondo luogo perché sarà lui il perno passante della squadra guidata da Simone Inzaghi. Con dei compagni di reparto meno potenti ma molto più eterogenei rispetto ad un anno fa, "Lauti" ha tutte le carte in regola per dominare la nuova Serie A. Contro il Verona ha subito timbrato a fuoco l'esordio, e la sensazione è che stia migliorando giorno dopo giorno. È ancora un classe 1997, ma sembra in campo da una vita.

Paulo Dybala

Due anni fa, con Maurizio Sarri in panchina, Dybala è stato eletto MVP della Serie A. Con 11 gol (17 stagionali) e 6 assist sembrava aver rimosso le scorie di un 2018-19 particolarmente ondivago, ma la stagione sotto Andrea Pirlo lo ha riportato al punto di partenza (anche per colpa dei tanti infortuni). Oggi, dopo la partenza di CR7, è la luce offensiva della Juventus - in carriera, oltre 100 gol con i bianconeri. Allegri si è impuntato per metterlo al centro del progetto ed è stato accontentato. Se i bianconeri sapranno esaltarlo, la "Joya" potrebbe riprendersi il trono di MVP lasciato vacante da Romelu Lukaku.

Federico Chiesa

Immaginarsi un 2021 migliore di quello disputato da Federico Chiesa sembra francamente impossibile. Si è imposto con la maglia della Juventus, ha trascinato la squadra in diverse partite, ha sfiorato i 15 gol stagionali, ha vinto due trofei, ha vinto l'Europeo con la Nazionale (segnando due gol decisivi) e si è affermato come uno dei giocatori più elettrici dell'intero continente. Se la parabola di crescita non incontra intoppi, proprio come per Lautaro, questa stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione. La Juve, ovviamente, ci spera.

Zlatan Ibrahimović

Negli ultimi due anni in rossonero, oltre ad aver riscritto un paio di record che resistevano da Silvio Piola (circa 70 anni) ed aver timbrato il cartellino 25 volte in Serie A, Ibra ha spinto in avanti tutto l'ambiente del Milan. Ora i rossoneri sono una squadra da Champions League, e con la carica del vecchio leone (che rientrerà dall'infortunio) potrebbero anche recitare da protagonisti. Il 3 ottobre 2021 spegnerà 40 candeline, ma la voglia di incidere rimane quella di sempre.

Ciro Immobile

154 gol con la maglia della Lazio in 221 presenze (0.69 per partita), 4 nelle prime due del nuovo campionato, la vittoria dell'Europeo in estate e un allenatore (Sarri) che può farlo rendere al massimo. Ciro Immobile non piacerà a tutti, ma di scorer forti come lui nella nostra Serie A non ce ne sono. È nettamente l'attaccante che vede meglio la porta, ha dei compagni che lo sanno favorire al meglio e all'orizzonte vede un'altra stagione sopra da 30+ gol. Forse non vincerà mai il premio di MVP, ma ha discrete chance di prendersi l'ennesimo titolo di capocannoniere (sarebbe il quarto).

Tammy Abraham

Del nativo di Camberwell ci ha colpito l'entusiasmo e la grande facilità con cui si è adattato alla capitale. Uno degli acquisti più cari dell'estate italiana è arrivato a Roma con un grosso bersaglio sulla schiena, ma le prime uscite ci hanno restituito un giocatore che ha un grandissimo potenziale. In più, sembra anche un leader. Mourinho solitamente è l'uomo giusto per gestire questi exploit, per cui aspettiamoci qualcosa di grosso. Non sarà il Top Player, ma potrebbe essere la rivelazione dell'anno. Da seguire molto attentamente.

Dušan Vlahović

21 gol in 37 partite bastano per essere considerato un Top Player della Serie A? In linea generale no (troppo poco), ma considerando gli addii di cui parlavamo nel paragrafo iniziale forse si. Dušan Vlahović ha scalato molto rapidamente la classifica dei migliori giocatori del nostro campionato, e nonostante la giovane età (classe 2000) sembra pronto a mangiarsi tutto quanto. Sicuramente, in questo 2021-22, gli verranno chieste delle conferme, ma nelle tre partite di quest'anno ha già fatto tre gol. Come per Abraham possiamo dire che non sarà il Top Player della Serie A, ma "in potenza" potrebbe diventare una cosa molto simile a Erling Braut Haaland. Occhio.

