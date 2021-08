L'ho visto arrivare e mi sono arrabbiato, perché è un ragazzo molto interessante e me l'hanno segnalato soltanto a tre giorni di distanza dalla fine del campionato

Davide Ballardini pronunciava queste parole al termine della sfida tra Genoa e Cagliari, ultima giornata dello scorso campionato e giorno dell'esordio in Serie A di Yayah Kallon. Sono bastati pochi allenamenti e 45 minuti di partita al tecnico rossoblu per comprendere il talento e il carattere dell'attaccante classe 2001, scoperto dal Genoa già nel 2019 e lasciato crescere senza pressioni in un settore giovanile che ormai da anni continua a sfornare giocatori importanti del nostro campionato. Doti tecniche emerse anche nella prima uscita ufficiale della nuova stagione, la Era il 23 maggio quandopronunciava queste parole al termine della sfida tra, ultima giornata dello scorso campionato e giorno dell'esordio in Serie A di. Sono bastati pochi allenamenti e 45 minuti di partita al tecnico rossoblu per comprendere il talento e il carattere dell'attaccante classe 2001, scoperto dalgià nel 2019 e lasciato crescere senza pressioni in un settore giovanile che ormai da anni continua a sfornare giocatori importanti del nostro campionato. Doti tecniche emerse anche nella prima uscita ufficiale della nuova stagione, la sfida di Coppa Italia tra Genoa e Perugia decisa proprio dal sinistro a giro di Yayah Kallon, la nuova stellina a disposizione di Ballardini.

In viaggio verso la salvezza

La storia di Kallon non comincia certo all'ombra della lanterna, anzi. Bisogna andare molto lontano, oltre il mare, oltre i confini italiani, nell'estremo ovest dell'Africa: siamo in Sierra Leone, Yayah ha 14 anni, la paura di essere rapito da alcuni gruppi terroristici locali che hanno l'obiettivo di creare un esercito di bambini soldati porta la sua famiglia a chiedergli di scappare, di attraversare cinque stati differenti dell'Africa e provare a cominciare una nuova vita una volta in Europa. Ore chiuse in un bagagliaio della macchina inisieme ad altri ragazzi respirando solo dalle piccole fessure presenti, lavori di fortuna - tra pulizie e muratore - a volte nemmeno retribuiti, la spaventosa traversata per raggiungere Lampedusa: otto ore su un barcone che hanno segnato il destino di Kallon, portandolo a raggiungere la costa italiana 8 mesi dopo aver lasciato casa.

La nascita di una stella

Savona lo scopre subito e lo aggrega al proprio settore giovanile, nel 2019 riceve la chiamata della rappresentativa di Serie D e disputa da protagonista il Torneo di Viareggio, una delle manifestazioni più blasonate a livello giovanile. Da lì, poi, l'esordio in Serie D con la prima squadra, prestazioni incredibili per un ragazzo di appena 18 anni che non passano inosservate al Genoa. Kallon arriva in rossoblu nell'estate del 2019, parte dalla Primavera ma dopo appena sei partite viene fermato dalla frattura del perone. Ma chi è abituato a lottare, come lui, non può certo farsi abbattere da un infortunio. Un anno dopo, allora, la definitiva consacrazione, con i 10 gol e 10 assist messi a referto con la maglia della Primavera che gli valgono la chiamata in prima squadra: il 23 maggio - giorno dell'ultima giornata di campionato - Ballardini gli concede addirittura tutto il secondo tempo della Due brevi soste a Scicli e in Piemonte prima dell'arrivo a Genova, un destino che - rigorosamente palla al piede - sembra poter essere segnato. Illo scopre subito e lo aggrega al proprio settore giovanile, nel 2019 riceve la chiamata dellae disputa da protagonista il Torneo di Viareggio, una delle manifestazioni più blasonate a livello giovanile. Da lì, poi, l'esordio in Serie D con la prima squadra, prestazioni incredibili per un ragazzo di appena 18 anni che non passano inosservate al Genoa. Kallon arriva in rossoblu nell'estate del 2019, parte dalla Primavera ma dopo appena sei partite viene fermato dalla frattura del perone. Ma chi è abituato a lottare, come lui, non può certo farsi abbattere da un infortunio. Un anno dopo, allora, la definitiva consacrazione, con imessi a referto con la maglia della Primavera che gli valgono la chiamata in prima squadra: il 23 maggio - giorno dell'ultima giornata di campionato - Ballardini gli concede addirittura tutto il secondo tempo della sfida contro il Cagliari , consacrandolo davanti a tutta Italia come uno dei più interessanti talenti in circolazione. La conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, è arrivata proprio nelle ultime ore, con Kallon che ha deciso allo scadere la gara di Coppa Italia contro il Perugia, siglando l'eurogol che è valso al Genoa il passaggio del turno. La stagione è appena cominciata, e se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, per Yayah Kallon si prospetta davvero una grande annata.

