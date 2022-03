qualificazione mondiale e invece, oltre ad un triste cosa ne sarà San Siro per Milan e Inter. Nelle ultime ore stanno circolando molte voci: la prima di un Inter e Milan hanno deciso di diramare un comunicato congiuntoall'ANSA per chiarire la situazione: Doveva essere la giornata dellae invece, oltre ad un triste Turchia-Italia , sta diventando il giorno chiave per decidere diper Milan e Inter. Nelle ultime ore stanno circolando molte voci: la prima di un nuovo blocco al progetto con le squadre milanesi che starebbero pensando a qualcosa di nuovo. La seconda voce è semplice conseguenza e riguarda il sindaco di Sesto San Giovanni - Roberto De Stefano - che si dice pronto alla costruzione del nuovo stadio, nella zona da lui amministrata. Dopo queste notizie,hanno deciso di diramare unper chiarire la situazione:

'In merito al progetto del nuovo stadio per Milano, FC Internazionale e AC Milan precisano che stanno proseguendo un dialogo costruttivo con l'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'iter procedurale, con la preparazione di un dossier progettuale funzionale all'avvio del dibattito pubblico, al fine di accelerare il processo per realizzare il nuovo San Siro, all'interno di un piu' ampio masterplan che prevede un'area riqualificata dedicata allo sport e all'intrattenimento. Per entrambi i club rimane dunque assolutamente prioritario dotarsi di un nuovo stadio, avendo certezza sui tempi dell'iter autorizzativo, rimanendo aperti a valutare altre soluzioni progettuali, qualora non ci fossero le condizioni per riuscire a realizzare il nuovo stadio di San Siro come ipotizzato'.

