Tanti ribaltamenti in questa stagione per la, tra un campionato non all'altezza delle aspettative, unasfumata troppo presto per mano dell'Inter e tante, forse troppe, polemiche extra calcio. In questa atmosfera, ha deciso di dare le dimissioni. Il celebre conduttore televisivo era infatti(in particolare, sul fronte stadio) della Roma dallo scorso giugno. Tanta amarezza per Costanzo (da sempre tifoso giallorosso) che, allaha dichiarato: