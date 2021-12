Non solo Domenico Criscito. Il Genoa, tramite una nota della società, ha comunicato la positività al Covid-19 anche del tecnico Andriy Shevchenko. Questo il comunicato: "L’allenatore del Genoa Andriy Shevchenko e il capitano Domenico Criscito sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare effettuato il 27 dicembre. Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia. Gli allenamenti del Genoa riprenderanno il giorno 29 dicembre, guidati dall’allenatore in seconda Mauro Tassotti e dallo staff tecnico".

Dunque prosegue il momento difficile e particolarmente contagiante di questa nuova variante del virus, che sta toccando tante società e tanti sportivi a tutti i livelli. L’ultimo, qualche ora prima, era stato Lozano del Napoli

