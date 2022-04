Calcio

SERIE A - Da Scirea a Ronaldo: la Top 11 di sempre di Juventus e Inter

SERIE A - Si stanno per accendere le luci allo Stadium in vista del big match Juventus-Inter. Tutto è ancora da decidere e, in vista del Derby d'Italia, scopriamo la Top 11 di sempre delle due squadre: in porta Gigi Buffon mentre in attacco, tandem esplosivo con Del Piero-Ronaldo supportati dal tre volte pallone d'oro Platini.

00:02:28, 18 minuti fa