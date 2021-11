Amanda Steveley lancia, Paolo Dal Pino raccoglie e risponde a tono. Qualche giorno fa, l'ad di PCP Capital Partners aveva definito "disastrosa" la struttura del calcio italiano e di aver scelto di non investire in grandi società del nostro campionato per questo motivo, preferendo acquistare il Newcastle insieme al fondo saudita PIF. Il presidente delle Lega Serie A, intervenuto nel talk online Sport Industry organizzato da Rcs Academy, ha rispedito al mittente: "Se la signora ha preferito investire nel Newcastle rispetto a Inter o Milan, si vede che le piacciono le utilitarie e non le macchine di Formula 1".

"Abbiamo 8 proprietà straniere, 7 americane e una cinese che hanno creduto nella Serie A e che ritengono ci sia potenziale di crescita – ha dichiarato Dal Pino - Quando si investe si guarda alle potenzialità delle società e del mercato in cui si opera. Nel momento in cui si guarda al calcio italiano, si vede che è una grande opportunità perché ha potenziale inespresso come nessun altra Lega. Sta a noi ora tirare fuori quel potenziale. Io sinceramente preferirei avere il 90% di una cosa che tra 5/6 anni vale 30 miliardi, piuttosto che il 100% di una cosa che oggi vale 17 e tra qualche anno magari meno. Abbiamo dovere di creare valore, non solo per investitori italiani ma anche per chi arriva dall’estero".

Questo invece il commento sul tema stadi, sempre d'attualità alle nostre latitudini. "Ci sono oggi in Serie A 10 club che hanno progetti di o un nuovo stadio o di rinnovamenti, con 2,5 miliardi pronti ad essere investiti. Forse bisogna fare un appello a Draghi, questi sono investimenti che possono essere moltiplicatore di pil, che possono dare occupazione e gettiti fiscali importanti, cerchiamo di trovare sintesi in cui il processo decisionale porti a dei risultati. Il rapporto con la politica è complicato? Direi di sì. Bisogna sempre sottolineare quello che è il valore sociale ed economico del calcio, in particolare della Serie A, nel nostro sistema. Il lavoro interno facciamo fatica a portarlo avanti, perché all’interno della stessa Lega ci sono difficoltà a trasformare idee in progetti concreti. Abbiamo alcuni, pochi, presidenti che hanno governato calcio negli ultimi 20 anni e cercano di continuare a farlo, e non aprono a progetti innovativi. Se la Serie A vuole restare negli ultimi 20 anni resti ai risultati degli ultimi 20 anni".

Parole che ha ripreso anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della stessa Serie A, intervenuto nel corso del Social Football Summit in corso a Roma. "Vorremmo un approccio diverso da parte della politica, anche per il tema stadi, tutti questi elementi cristallizzano l’impossibilità di una rincorsa del calcio italiano. Il calcio è business, dobbiamo essere meno ipocriti e pensare che il calcio si sostiene con stadi e diritti tv. La pandemia ha enfatizzato le difficoltà, dobbiamo considerare una serie di norme che ci consenta di tornare a correre". In una situazione complessa, De Siervo tira le orecchie agli attori principali del mondo pallone: "I calciatori, è bene dirlo, non hanno fatto la loro parte. La pandemia ha creato una situazione che ha reso nude le squadre alle prepotenze di giocatori e agenti. In un mondo in cui costi sono focalizzati sulle retribuzioni, è difficile comprimere. L’invito che va fatto a questa categoria di privilegiati è che anche loro devono avere una prospettiva di guadagno, ma vincolata ai risultati economici dei club".

