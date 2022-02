Paolo Dal Pino aveva legato il suo nome al tentativo di costruire una Serie A diversa, non più semplice somma dei club ma sistema capace di portare un valore aggiunto al prodotto calcio. In questo senso la vicenda dei fondi private equity, prima accolti e poi messi alla porta, era stato un passo indietro per la solidità del presidente.

Una situazione riflessa anche nei rapporti di forza all’interno dell’assemblea dei club: Dal Pino era stato confermato, ma solo alla seconda votazione. Insomma, che la sua maggioranza scricchiolasse lo si era capito anche prima dell’addio. Con cui tutto è deflagrato: i club si sono opposti, seppure in modo caotico, all’invito della Federcalcio a adeguarsi ai principi informatori, tagliando fuori la Lega e delegittimando Dal Pino proprio in un momento chiave: l’inizio di una trattativa con il governo Draghi sui ristori.

Chi sarà il successore?

Secondo la Gazzetta dello Sport è probabile che si apra un percorso elettorale con l’amministratore delegato Luigi De Siervo che convocherà entro 45 giorni l’assemblea per procedere all’elezione del nuovo presidente. Ma sulla carta la convocazione potrebbe avvenire in tempi brevissimi.

E qui già si sussurra il tentativo "dell’area Lotito", la stessa che a sorpresa ha eletto Gaetano Blandini come consigliere indipendente nell’ultima assemblea con 12 voti, di poter vincere anche la partita più grande. Il sistema elettorale prevede che sia necessaria la maggioranza qualificata (due terzi) nelle prime due votazioni, e quella semplice (maggioranza poi uno) dalla terza votazione.

