Percassi sarebbe ad un passo dal cedere una quota significativa dall'Atalanta al gruppo KKR, fondo statunitense già accostato in passato ad una possibile acquisizione della TIM. Il gruppo, fondato nel 1976, e quotato alla Borsa di New York dal 2010, avrebbe trovato 350 milioni secondo Sky Sport. Con closing che dovrebbe arrivare dal 21 febbraio in poi. Ma cosa è esattamente il gruppo KKR? La famigliasarebbe ad un passo dal cedere una quota significativa dall'al gruppo, fondo statunitense già accostato in passato ad una possibile acquisizione della TIM. Il gruppo, fondato nel 1976, e quotato alla Borsa di New York dal 2010, avrebbe trovato l'accordo per acquisire l'85% del club bergamasco alla cifra disecondo. Con closing che dovrebbe arrivare dal 21 febbraio in poi. Ma cosa è esattamente il gruppo KKR?

Ma cosa fa esattamente KKR?

Fondato a fine anni '70 come Kohlberg, Kravis, Roberts & Co, il fondo è cresciuto in diversi settori, dall'immobiliare agli hedge funds, con 280 investimenti di private equity con un portafoglio dal valore di quasi mezzo miliardo di dollari. Ad oggi gestisce asset per 429 miliardi di dollari e ha un portafoglio di 109 società nei propri fondi, con un ricavo annuo stimato in 244 miliardi di dollari. Il fondo ha uffici in 21 città, in quattro continenti, con 1700 operatori tra dipendenti, consulenti e senior advisor.

KKR è un fondo di investimenti che offre soluzioni gestionali in ambito assicurativo, patrimoniale alternativo e dei mercati di capitali. Questo il claim del fondo, che non viene considerato come un fondo speculativo. Il suo obiettivo è infatti quello di accrescere il valore delle società nel suo portafoglio attraverso il richiamo di collaboratori a livello mondiale. KKR opera nei segmenti del private equity, creditizio e immobiliare, con la collaborazione di partner attivi nella gestione dei fondi speculativi. È una società in continua crescita e nell'ultimo trimestre dell'anno i ricavi sono stati superiori alle attese grazie ai proventi arrivati dalla vendita avvenuta nella divisione equity.

"I Barbari alle porte": la più grande LBO nella storia

A fine anni '80 il fondo KKR è balzato alla notorietà grazie alla pubblicazione del libro “Barbarians at the Gate”, scritto da due giornalisti investigativi, Bryan Burrough e John Helyar, che raccontava l'acquisizione ostile della società alimentare RJR Nabisco proprio da parte del fondo KKR. Barbari perché questa è la definizione di chi, a Wall Street, andava a caccia di compagnie che non avevano buone performance, ma che avevano delle potenzialità sul mercato. Venivano acquisite con delle LBO, un'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione di una "società target" attraverso lo sfruttamento della capacità di indebitamento della società stessa. Con la quale si ottenevano profitti massimizzando il valore della speculazione.

E KKR ha utilizzato un'operazione del genere per rilevare la RJR Nabisco, suscitando non pochi dubbi. Perché queste operazioni, solitamente, vengono effettuate misure spesso scomode, cioè tagliando i costi e licenziando il più possibile per aumentare il valore della compagnia acquisita. L'operazione venne completata nel 1989 e l'acquisizione di RJR Nabisco risulta essere, ancora oggi, la LBO più grande della storia. A quanto? 31,1 miliardi di dollari.

Gli investimenti fatti in Italia e nel mondo

Anche in Italia si è mosso il fondo KKR, prima di questa acquisizione della maggioranza dell'Atalanta. Il fondo è entrato in FiberCop, a fianco di TIM e Fastweb, con un capitale del 37,5%. FiberCop è un'azienda italiana nata nell'aprile 2021 che opera nel mercato delle infrastrutture di rete, fornendo ai diversi operatori di rete accesso alla propria rete secondaria passiva. Il presidente di questa società è Massimo Sarmi, con Carlo Filangieri come amministratore delegato.

Tra gli altri investimenti si contano quello del gruppo editoriale tedesco di Axel Springer, nella azienda produttrice di chitarre Gibson, nell'agenzia "di talenti" Endeavor che segue e rappresenta Miss Universo, la Lega nazionale di football americano (la NFL) e la Lega nazionale di hockey americano (NHL) oltre alla multinazionale Magneti Marelli S.p.A. Per una cifra di 6,2 miliardi di euro. Operazione effettuata attraverso la sua controllata giapponese CK Holdings, con la multinazionale che diventerà Marelli Holdings dopo la fusione effettuata con Calsonic Kansei.

