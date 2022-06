La piattaforma di streaming DAZN, detentrice tra gli altri dei diritti della Serie A, ha ufficializzato i listini per la stagione 2022/2023 che entreranno in vigore a settembre. L'offerta verrà suddivisa in due pacchetti distinti che avranno effetti sulla fruibilità dei servizi. Come preannunciato nei mesi scorsi, non sarà più possibile visionare i contenuti contemporaneamente da due linee internet diverse. La versione base dell'abbonamento, infatti, sarà utilizzabile solamente all'interno di un'unica linea (il WiFi di casa ad esempio) e manterrà il prezzo di 29,99€ al mese.

L'intenzione dell'azienda è stata quella di frenare la condivisione dell'account ad amici e parenti. Per poter mantenere la doppia utenza si dovrà sottoscrivere l'offerta Plus a 39,99€ al mese. In questo pacchetto i dispositivi registrabili passano da 2 a 6, fermo restando la contemporanea visione su un massimo di 2 dispositivi. DAZN confermerà il catalogo della passata stagione con tutte le partite di Serie A in diretta, di cui 7 a giornata in esclusiva.

