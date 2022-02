Il derby di venerdì alle 20,45, anticipo della 26ª, in casa. Il Villarreal martedì alle 21, andata degli ottavi di Champions, in trasferta. Quarto posto e quarti d’Europa, la Juventus si gioca tutto. Massimiliano Allegri viene da sette vittorie e quattro pari, l’ultimo a Bergamo, nella tana di una furibonda Dea, ed è sempre lì, a caccia di qualcosa, di qualcuno. Ivan Juric, lui, deve ancora digerire l’1-1 con il Sassuolo, sintesi di sprechi colossali, il k.o. di Udine (0-2 agli sgoccioli) e la burrascosa beffa con il Venezia (1-2). Una frenata che pochi avrebbero immaginato per almeno un paio di motivi: il croato ha confermato le doti di tecnico Sandokan e i suoi pirati stavano rispondendo bene.

Il recupero di Andrea Belotti, un’arma in più, si accompagna alla perdita di Dennis Praet. L’edizione dell’andata, disputata il 2 ottobre, venne risolta, all’86’, da un destro pettinato di Manuel Locatelli su tocco di Federico Chiesa. Ci sarà il primo, non più il secondo. Era un Toro incerottato e una Juventus che, solo nella ripresa, salì a cassetta.

Il tiro di Manuel Locatelli con cui ha risolto il Derby della Mole, Torino-Juventus, Serie A, Getty Images Credit Foto Getty Images

Si annuncia titanico il duello fra Bremer e Dusan Vlahovic, al galoppo e al debutto. Lo stopper brasiliano, 24 anni, piace a un sacco di club. Il centravanti serbo, 22, ha portato l’entusiasmo che mancava: gol al Verona, autogol (propiziato) al Sassuolo in coppa, botte da orbi con Merih Demiral al Gewiss Stadium. Attorno ai suoi speroni, Madama sta crescendo. A piccoli passi, senza dare nell’occhio, ma sembra davvero meno tirchia, più coraggiosa.

Gli altri spunti di formazione

Dovrebbero rientrare Alex Sandro e Denis Zakaria, ossigeno per le fasce e muscoli per il centrocampo. Fuori Leonardo Bonucci, coppia centrale Matthijs De Ligt-Daniele Rugani. Il Toro, di solito, pressa alto, con Rolando Mandragora e Karol Linetty a presidiare il traffico, Sasa Lukic e Josip Brekalo a indirizzarlo. Tommaso Pobega vice Praet? E’ una traccia. Su una cosa Juric è stato chiaro. Una punta, una sola: o Belotti o Antonio Sanabria. Mai insieme. Wilfried Singo e Ricardo Rodriguez assicurano spinta. La squalifica di Danilo dovrebbe riportare Juan Cuadrado a destra. Per Allegri, i margini di turnover sono minimi: 4-3-3 e via andare. Sì, tridente: Paulo Dybala, Vlahovic e Alvaro Morata in versione sherpa. L’Atalanta ne deve recuperare una, proprio contro il Toro, e incombe minacciosa. Quanto ai granata, lo schema di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1. Marko Pjaca è un ex che gli infortuni, gravi, allontanarono dalla gloria che si era conquistato, senza che nessuno gliel’avesse prestata o regalata.

Pjaca in azione durante Torino-Cremonese - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La Juventus rimane di gran lunga favorita, ma i derby non sono più le passeggiate di una volta. Ho scritto dell’ultimo. La scorsa stagione vinse il primo al pelo, per 2-1, e sempre al pelo recuperò il secondo (2-2, con la scialuppa di Cristiano Ronaldo). Fino a un mese fa il Toro accarezzava addirittura fregole europee. Attende, con trepidazione, la partita della vita. In classifica li dividono 14 punti. Se viceversa consideriamo i reparti, le difese non sono poi così distanti (22 gol la Juventus, 25 il Toro), e neppure gli attacchi (37 la Juventus, 31 il Toro).

Manuel Locatelli, Antonio Sanabria, Torino-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sono ordalie che esulano dalla freddezza delle analisi. Sono navi che salpano in balia di tempeste capaci di rovesciarle o soffocarle. Un pareggio sazierebbe il Toro, non certo la Juventus. Allegri deve osare. E per osare, bisogna rischiare. Soprattutto se, a gennaio, ti hanno rifatto l’arsenale.

