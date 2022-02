Inter-Milan, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-2. Al gol di Perisic nel primo tempo ha risposto l'incredibile doppietta di Olivier Giroud nella ripresa. L'Inter ha dominato il primo tempo, ha attaccato, creato e impegnato piú volte lo strepitoso Maignan. Nella ripresa la squadra di Pioli é migliorata, é stata riaccesa dalla verve del neo entrato Diaz e ha trovato la gran doppietta da attaccante vero di Giroud. Campionato riaperto, il Milan é vicino all'Inter e anche il Napoli puó avvicinarsi.

Il tabellino di Inter-Milan 1-2 (primo tempo 1-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (Dal 81' Darmian); Dumfries, Barella, Brozovic (Dal 81' Vecino), Calhanoglu (Dal 73' Vidal), Perisic (Dal 69' Dimarco); Dzeko, Lautaro (Dal 69' Sanchez). All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer (Dal 80' Krunic); Saelemaekers (Dal 46' Messias), Kessie (Dal 58' Diaz), Leao; Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 38' Perisic (I), 75' Giroud (M), 78' Giroud (M)

Assist: Calhanoglu, Calabria

Ammoniti: Romagnoli, Calhanoglu, Diaz, Bennacer, Skriniar, Krunic

Espulsi: Hernandez (M) al 94'

La cronaca in 10 momenti chiave

10' - AVEVA SEGNATO DUMFRIES, stacco imperioso a superare Hernandez su cross di Perisic. Ma il croato era in fuorigioco. Check rapido del VAR, FUORIGIOCO CONFERMATO.

11' - MAIGNAN! Che parata! Brozovic lavora un gran pallone al limite, finta col destro, calcia col mancino. Deviato, ma Maignan con un colpo di reni interviene e salva.

26' - BARELLA! Dzeko lavora a destra, palla per Lautaro, sponda per BARELLA, che calcia in diagonale. Fuori di poco.

28' - ALTRO MIRACOLO DI MAIGNAN! Lautaro per DUMFRIES, che in area calcia col destro. É ancora strepitoso il portiere francese.

35' - ECCOLO IL PRIMO TIRO DEL MILAN. Tonali da fuori su assist di Leao. Gran parata di HANDANOVIC. Poi insiste il Milan, tiro cross basso, devia Leao, De Vrij salva e mette in corner.

38' - GOL! PERISIC! Corner di Calhanoglu, Perisic lasciato solo colpisce col mancino al volo. Palla all'angolino. 1-0 INTER.

45' + 2' - MAIGNAN! Prima esce alla grande su Calhanoglu, poi l'Inter recupera, palla di Lautaro per DZEKO, sicuro blocca MAIGNAN.

75' - GIROUD! GOL! 1-1 Milan! Pareggiano i rossoneri. Giroud recupera su Sanchez, palla a Tonali, per Diaz. Tiro deviato e poi spaccata di GIROUD ad infilare Handanovic.

78' - GIROUD! GOL! 2-1 MILAN! Incredibile. La ribaltano i rossoneri. Calabria appoggia per Giroud, che controlla e si gira con un movimento, De Vrij malissimo, poi mancino del francese a beffare Handanovic.

MVP del match

Olivier GIROUD – Risulta spettatore non pagante fino al 75esimo, poi prende fuoco: guizzo da rapace d’area e gol alla Bobo Vieri con controllo di tacco e piazzato mancino ad autografare una vittoria rossonera che più iconica non si può. Uomo derby.

La statistica

Era dal 2004 che il Milan non vinceva un derby di campionato in rimonta (Opta).

Fantacalcio

Promosso - Ivan PERISIC – Impressionante condizione psicofisica per l’esterno croato. Domina il gioco sulla fascia sinistra e proprio con il piede sinistro sblocca il Derby con sontuosa volée. Incontenibile.

Bocciato - Stefan DE VRIJ – Perde di fisico il duello con Giroud: molto male in occasione del secondo gol dopo aver amministrato nella prima parte di gara. Sorpreso.

Inzaghi: "Inter forte, ma nei derby non ci sono favoriti"

