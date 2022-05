Alessio Dionisi ha parlato dell'importanza della prossima gara per le sorti del campionato italiano. "Non si poteva desiderare niente di meglio che finire il campionato contro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi la affronteremo nel modo migliore possibile, con entusiasmo perché sarà una partita difficile ma vorremmo finire in maniera positiva", ha dichiarato Dionisi. A margine di un convegno al Mapei Stadium, teatro del gran finale di campionato per Milan e Sassuolo , il tecnico neroverdeha parlato dell'importanza della prossima gara per le sorti del campionato italiano.ha dichiarato Dionisi.

Il Milan è a -1 dal laurearsi campione d'Italia per la 19a volta nella sua storia, e spera in un risultato positivo in casa degli emiliani; l'Inter, che dista due punti dalla vetta, spera in un naufragio rossonero e in una contemporanea vittoria a San Siro contro la Sampdoria. Dionisi però avverte: "Non importa ciò che abbiamo fatto in passato, speriamo di far ricordare ciò che faremo domenica. Può accadere una sorta di nuovo 5 maggio ma questa volta a favore dei nerazzurri? Parlo solo del Sassuolo, non facciamo favori ad altri".

Raspadori: "Impegno e serietà"

Anche l'attaccante neroverde Giacomo Raspadori si trovava nella stessa sede di mister Dionisi, ed ha anticipato l'approccio della squadra in vista della gara contro il Diavolo: "Contro il Milan credo non ci sia niente di diverso da fare da ciò che si fa sempre: fare le cose con impegno e serietà. La serenità di affrontare le cose pensando solo a noi stessi ci ha portato a fare quello che abbiamo fatto quest'anno. Anche nell'ultima giornata io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto fino ad oggi".

