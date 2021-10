I primi tre punti stagionali, il guizzo dalla panchina che fa volare la Salernitana verso una vittoria dal sapore di aria fresca. I granata di Castori conquistano la prima vittoria in campionato superando il Genoa tra le mura dell'Arechi: a decidere il match, dopo un primo tempo povero di emozioni, ci ha pensato il colpo di testa del neo entrato Milan Djuric, bravo a eludere la marcatura di Maksimovic e insaccare di testa il gol-vittoria. Questa volta ai ragazzi di Ballardini non riesce la rimonta, con i rossoblu costretti ad incassare la quarta sconfitta di questo avvio di campionato: Belec si supera nei minuti finali sui tentativi di Pandev e Rovella, Salerno sorride per un successo fondamentale per guardare al ritorno dalla pausa per le Nazionali con grande ottimismo.

Il tabellino

SALERNITANA-GENOA 1-0

GOL: 66' Djuric (S)

ASSIST: Kastanos (1-0)

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri (dall'81' Jaroszynski); M. Coulibaly (dal 46' Obi), Kastanos, L. Coulibaly (dal 37' Di Tacchio); Ribery; Gondo (dal 61' Bonazzoli), Simy (dal 61' Djuric). All. Castori

GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito (dal 62' Ghiglione); Sabelli (dal 57' Fares), Toure, Rovella, Badelj, Cambiaso; Kallon, Bianchi (dal 57' Ekuban). All. Ballardini

ARBITRO: Maurizio MARIANI (sez. di Aprilia)

AMMONITI: 89' Gyomber, 91' Ribery (S); 75' Maksimovic, 84' Cambiaso (G)

La partita in 8 momenti chiave

32' - GAGLIOLO AL VOLO! Sinistro al volo dopo la rovesciata di Gondo a rimettere in mezzo il pallone: palla che esce di pochissimo!

34' - KASTANOS DAL LIMITE! Sinistro di potenza che Sirigu riesce a respingere, sulla ribattuta Ribery svirgola e calcia altissimo!

64' - KALLON SPAVENTA BELEC! Si accentra e lascia partire il sinistro, Di Tacchio ci mette il petto e mette in angolo!

66' - LA SBLOCCA LA SALERNITANA! DJURIC! Sugli sviluppi di un corner, il neo entrato brucia Maksimovic e impatta alle spalle di Sirigu complice anche la deviazione dell'ex Napoli!

72' - PALO DI DI TACCHIO! Sinistro potentissimo da posizione defilata, Sirigu rimane a terra dopo il tentativo di intervento!

79' - BELEC CHIUDE SU CAMBIASO! Batti e ribatti in area, Cambiaso prova la botta da distanza ravvicinata trovando l'ottima chiusura di Belec!

83' - EKUBAN SI DIVORA IL PARI! Cross di Cambiaso che arriva direttamente dal lato opposto dell'area, controcross basso di Ghiglione con Ekuban che sfiora il possibile tap-in da due passi!

92' - ROVELLA VA IN PORTA DA PUNIZIONE! Belec si allunga e mette in angolo andando a sbattere sul palo!

MVP

Milan DJURIC - Entra dalla panchina e decide un match fondamentale quanto delicato. La sua esperienza a partita in corsa vale i primi tre punti stagionali della Salernitana.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - KASTANOS: Cross al bacio per la testa di Djuric, sta trovando sempre maggiore fiducia nei propri mezzi minuto dopo minuto.

BOCCIATO - MAKSIMOVIC: Sfortunato nella deviazione definitiva del colpo di testa di Djuric che vale il gol del vantaggio, rischia tantissimo con un intervento da cartellino giallo dal sapore di "arancione".

Le pagelle

