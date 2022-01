Il caos covid e provvedimenti ASL potrebbe non essere ancora concluso. La Serie A è ancora alle prese con nuovi potenziali rinvii. O meglio, più che potenziali, al momento, quasi certi. Sono le situazioni in cui sono bloccate Torino, Udinese e Bologna. I provvedimenti delle varie ASL locali che ne hanno bloccato alla Befana le partite contro Atalanta, Fiorentina e Inter sono di fatto ancora validi. Queste squadre si trovano attualmente con la quasi totalità di gruppo squadra e staff (ovvero della gente che è stata a contatto con i positivi ai tamponi) in quarantena, e con i centri sportivi chiusi. Il nuovo protocollo stilato d’urgenza dalla Serie A che prevede di giocare qualora si avessero a disposizione almeno 13 giocatori, anche presi tra i Primavera, diventa di impossibile attuazione per questi 3 club, che dunque al momento sono impossibilitati a scendere in campo.

Sono dunque praticamente certe di un nuovo rinvio Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta. Diversa la situazione della Salernitana, che entrata in quarantena prima di Torino, Udinese e Bologna aspetta il risultato del nuovo giro di tamponi; e dunque potrebbe tornare in campo.

Altra assemblea di Lega oggi alle 15:00

Qualcosa di più in ogni modo si potrebbe scoprire oggi alle 15:00, quando è in programma in videoconferenza una nuova assemblea tra i club di Serie A. Un appuntamento, per la verità, già programmato da tempo e per questo, formalmente, non vi sarà all’ordine del giorno - qui il comunicato che lo riporta - il tema di quanto accaduto in settimana. Inevitabile, però, che diventi argomento di discussione quello che è successo e quello che succederà. Mercoledì 12 gennaio invece, a poche ore dalla Supercoppa, è in programma un vertice della FIGC col governo nell’ambito della conferenza Stato-Regioni.

