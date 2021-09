Dopo un primo tempo soporifero, Bologna e Genoa infiammano la serata del Dall'Ara con un pirotecnico 2-2 maturato tutto nella ripresa. Hickey la sblocca al 49esimo con il primo gol in carriera in Serie A, Destro insacca di testa l'immediato pareggio alla prima palla buona capitatagli sulla testa. La partita si infiamma, Skorupski si supera con un intervento su una nuova incornata di Destro da pochi passi, Sirigu risponde con un volo provvidenziale sullo stacco di De Silvestri. Quando i ritmi sembrano abbassarsi, però, Vanheusden trattiene in area Sansone concedendo al Bologna un calcio di rigore: Arnautovic è freddissimo, così come Mimmo Criscito a ridosso del 90esimo dopo l'ingenuità di Bonifazi su Kallon che vale il giro dal dischetto anche per il Genoa di Ballardini. Finirà così, con un miracolo di Sirigu su Soriano proprio all'ultimo secondo, e con le due squadre che possono accontentarsi di un punto a testa dopo i rispettivi k.o. dello scorso turno.

Il tabellino

BOLOGNA-GENOA 2-2

GOL: 49' Hickey, 85' Arnautovic (rig.) (B), 55' Destro, 89' Criscito (rig.) (G)

ASSIST: Criscito (1-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (dall'80' Dijks); Svanberg (dall'80' Sansone), Dominguez; Orsolini (dal 64' Skov Olsen), Soriano, Barrow (dal 64' Vignato); Arnautovic. All. Mihajlovic

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso (dall'80' Ghiglione), Bani (dall'80' Vanheusden), Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella (dal 46' Behrami); Kallon, Hernani (dal 68' Pandev), Fares (dal 59' Portanova); Destro. All. Ballardini

ARBITRO: Francesco FOURNEAU (sez. di Roma 1)

AMMONITI: 30' Dominguez, 59' Bonifazi, 71' Medel (B); 43' Fares, 56' Destro, 60' Behrami (G)

La partita in 10 momenti chiave

38' - ARNAUTOVIC VA IN PORTA! Palla indirizzata all'incrocio dei pali da calcio di punizione che si spegne di poco sopra la traversa!

49' - SI SBLOCCA IL BOLOGNA! HICKEY! Bonifazi prova la conclusione al volo sugli sviluppi del calcio di punizione scodellato in area, Maksimovic ribatte e il pallone arriva a Hickey dal limite: sinistro rasoterra preciso che si insacca all'angolino!

56' - PAREGGIA IL GENOA! DESTRO! Cross al bacio di Criscito dalla sinistra, Destro prende posizione in area e di testa batte Skorupski per il pareggio immediato dei ragazzi di Ballardini!

62' - MIRACOLO DI SKORUPSKI! Destro di testa a botta sicura da pochi passi sul cross di Hernani, il portiere del Bologna salva i suoi con un vero e proprio miracolo!

71' - ANCORA HICKEY! Vignato lo serve ottimamente in area, lo scozzese calcia di potenza trovando la risposta di Sirigu!

83' - RIGORE PER IL BOLOGNA! Vanheusden commette fallo in area su Sansone sugli sviluppi di una manovra offensiva del Bologan: padroni di casa che andranno dal dischetto!

85' - NON SBAGLIA ARNAUTOVIC! BOLOGNA IN VANTAGGIO! Sirigu intuisce l'angolo ma non può nulla sulla sassata dell'austriaco!

87' - INCREDIBILE AL DALL'ARA! RIGORE PER IL GENOA! Kallon messo giù da Bonifazi, si andrà dagli 11 metri!

89' - CRISCITO GLACIALE! PAREGGIA IL GENOA! Palla da un lato, Skorupski dall'altro, il Genoa pareggia all'ultimo respiro!

95' - SIRIGU SALVA SU SORIANO! Traversa di Skov Olsen, sulla ribattuta Soriano va di testa ma trova la risposta di Sirigu davvero da pochi passi!

Aaron Hickey esulta per il primo gol in Serie A, Bologna-Genoa, LaPresse Credit Foto LaPresse

MVP

Aaron HICKEY - Prima gioia in Serie A per il classe 2002: ha voglia, corsa e tanto coraggio che permette al Bologna di tenere alta la propria linea. Sirigu gli nega la possibile doppietta.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - DESTRO: Impalpabile nel primo tempo, nel secondo colpisce alla prima palla buona. Skorupski gli chiude in faccia la porta con un autentico miracolo sul colpo di testa che gli sarebbe valso la possibile doppietta.

BOCCIATO - BARROW: Inizio di stagione non semplice per il gambiano, poche occasioni per incidere. Mihajlovic vuole molto di più da lui.

