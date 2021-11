"M’avevano fatto capire che un intervento con leggero contatto come quello di Kjaer non è mai rigore. E m’avevano detto che anche quello della Juve non doveva essere fischiato. Ma poi quello al Milan lo danno. Ora di nuovo c’è confusione". Basta una frase di Beppe Bergomi, pronunciata a Sky Calcio Club, per fotografare quello che sta succedendo in Serie A. La parola confusione, alla luce delle differenti interpretazioni date dai direttori di gara a distanza di soli 7 giorni in merito a contatti simili, è un sunto tanto breve quanto drammatico.

Veniamo da due campionati con 187 e 150 rigori (Luca Marelli, ex arbitro)

Il contatto tra Simon Kjaer e Lorenzo Pellegrini in Roma–Milan ha richiamato all'attenzione quello tra Denzel Dumfries e Alex Sandro in Inter–Juventus . Dinamica molto simile, valutazione differente: nel primo caso l'arbitro Maresca lo ha ritenuto ininfluente e ha lasciato correre; nel secondo, invece, il direttore di gara Mariani (che inizialmente segnalò che il gioco doveva continuare) ha trovato nel controllo al VAR gli estremi per fischiare il penalty.

Perché ai bianconeri è stato concesso il penalty e ai capitolini no? Erano davvero episodi da VAR? C'è stato, nell'uno e nell'altro caso, una situazione di chiaro ed evidente errore? La Roma attraverso le (poche) parole di José Mourinho - "mi dà un po' di rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi, per tutti quelli che amano la Roma" - e quelle di Gianluca Mancini - "il rigore dato al Milan è assolutamente inventato. In più, dopo che fischi un rigore del genere, non dai il rigore su Pellegrini?" - ha dato sfogo ad una problematica che sembra aver trovato il punto di non ritorno.

Qual è il problema?

Da quando è planato sul nostro campionato, il VAR, più che uno strumento "garante" di trasparenza si è trasformato in un vero e proprio equivoco che, ogni weekend, si ritorce contro coloro che dovrebbero beneficiarne. Gianluca Rocchi (il designatore) aveva tracciato la linea "basta rigorini" ad inizio campionato, ma il problema è che questa semplificazione si è scontrata con i limiti di una classe arbitrale abituata in modo diverso.

Luca Marelli (ex arbitro e attuale commentatore DAZN), intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto: "In Italia troppi rigori. Veniamo da due campionati con 187 e 150 rigori. Ci vorranno mesi, se non anni, per invertire la tendenza". Finora, la Serie A è la lega in cui si segna di più su rigore nei top5 campionati europei: 42 gol da inizio stagione, contro i 35 della Francia, 31 della Spagna, 21 della Germania e i 18 dell'Inghilterra. Non è solo un problema di regolamento, ma anche di interpretazione: due arbitri arrivano a scegliere in modo opposto anche con episodi molto simili. Addirittura arbitro e Var, come s'è visto in Roma-Milan sul rigore fischiato per fallo su Ibrahimovic.

In un mondo giusto e corretto, per sistemare questo caos, si dovrebbe ripartire dalle basi, tracciando linee guida e punendo con uno stop di una giornata tutti coloro che non le rispettano. Poi, si potrebbe anche implementare la tecnologia attraverso un challenge che, come ha detto sempre Marelli nell'intervista al Corriere, "è la naturale evoluzione della tecnologia: prima la tecnologia a disposizione degli arbitri, poi la possibilità per gli allenatori di chiamare il challenge". Inoltre, ci sarebbe la possibilità di far parlare gli arbitri, per concedergli protezione attraverso l'infrastruttura dell'intervista. Insomma, ci sarebbero tantissime cose fare, ma il punto è un altro: qualcuno le farà?

Mihajlovic: "Si gioca senza contatto, così è pallavolo senza rete"

