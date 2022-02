Calcio

Serie A - Dusan Vlahovic: "La maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo? Non rappresenta nulla per me"

SERIE A - "Tutte le maglie della Juve pesano. Sono arrivato qui per aiutare i compagni e mettermi a disposizione del mister. Il numero della maglia non è importante, conta come scendiamo in campo. Altre cose non mi interessano molto. La cosa più importante è vincere".

00:01:17, 38 minuti fa