Vlahovic, Kulusevski, Kean, Damsgaard e Tonali. I gioielli di Fiorentina, Juventus, Sampdoria e Milan sono i classe 2000 più chiacchierati e ambiti della Serie A. Insieme generano un valore di mercato che si aggira intorno ai 170 milioni di euro. Tanto? Poco? Abbastanza? Per rispondere, proviamo a paragonare il nostro “miglior quintetto Next Gen” con la cream de la cream delle linee verdi di Inghilterra, Germania, Francia e Spagna.

Il valore dei migliori quintetti 2000 in Europa (dati Transfrmarkt)

Campionato Valore di mercato totale Premier League 300 Bundesliga 250 Serie A 170 Ligue 1 150 Liga 80

Considerando i soli classe 2000, l'Italia si difende egregiamente: è lontana dalle inarrivabili Premier League e Bundesliga (con i fenomeni Haaland, Davies, Sancho e Foden a farla da padrona), ma batte Liga e Ligue 1. Proviamo ora ad applicare la stessa analisi con gli Under 20, ovvero considerando solo i giocatori nati a partire dal 2001, il cui mercato dominerà le trattative dei prossimi anni.

Il valore dei migliori quintetti Under 20 in Europa (dati Transfrmarkt)

Campionato Valore di mercato totale Liga 250 Bundesliga 201 Premier League 192 Ligue 1 139 Serie A 41

Qui il discorso cambia. Il confronto con gli altri campionati è impietoso. Scorrendo la lista dei baby talenti del Vecchio Continente, il primo “italiano” è il 19enne della Juve Kaio Jorge (12 milioni) seguito dall’olandese Ihattaren, sempre di proprietà bianconera, ma in prestito annuale alla Samp. L’ex Santos è il 50° nome, lontano anni luce da Pedri (80), Saka (65), Ansu Fati (60), Camavinga (55), Bellingham (55) e Musiala (38), nomi che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Come è possibile? La risposta è banale: Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, solo per fare gli esempi dei club più virtuosi, si fidano molto di più dei giovanissimi, schierandoli titolari anche in Champions League. In Italia, salvo rare eccezioni, i teenager sono relegati in panchina, nella migliore delle ipotesi pronti a subentrare per spezzoni finali di match. Di conseguenza il loro talento, lasciato inespresso, non genera valore. Ecco come le big europee (le prime sei classificate per ogni campionato nella stagione 2020/21) stanno impiegando i loro teenager:

Panoramica sui teenager nei top5 campionati europei

Lega Minuti in campo Gol Assist Ligue 1 6285 3 4 Bundesliga 4361 12 15 Liga 3080 4 4 Premier League 1610 4 3 Serie A 336 2 1

A guardare questa tabella, i settori giovanili delle big italiane sembrano essersi fermati alla “Generazione Donnarumma”, accontentandosi di lanciare la favolosa nidiata azzurra dei Tonali, Zaniolo, Raspadori e Kean (che comunque fanno fatica a vestire la maglia della Nazionale maggiore) e dimenticandosi che il futuro si costruisce ora. Proprio mercoledì contro l’Italia potrebbe scendere in campo Pablo Martín Páez Gavira, detto Gavi. Classe 2004. Nel contesto dell'attuale Serie A sarebbe un'utopia anche per un abile selezionatore e scopritore di talenti come Roberto Mancini. D'altronde l'allarme era stato lanciato qualche mese fa da un diretto interessato come Riccardo Calafiori, difensore classe 2002 della Roma:

"All’estero alla mia età sono in Nazionale, devono farci giocare".

