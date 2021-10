Il Cies, l'Osservatorio del calcio, ha analizzato la percentuale di stranieri utilizzata nei campionati europei. Il club che primeggia tra le 31 migliori divisioni calcistiche UEFA in questa speciale graduatoria è l'Udinese, con l'88% dei suoi giocatori che provengono dall'estero. Al secondo posto il Chelsea, che per l’86,8% dei minuti disponibili ha schierato solamente calciatori non inglesi. Chiude il podio l’Atalanta (86,3%), mentre il quarto posto è occupato dal Torino (83,7%). Guardando alla top10 delle migliori leghe europee, oltre a tre club italiani sono presenti quattro società di Premier League (oltre al Chelsea anche Wolverhampton, Manchester City e Watford), una spagnola (Atletico Madrid) una francese (Lille) e una tedesca (Lipsia). Nella lista completa della Serie A, riferita a un limite temporale fissato non oltre il 30 settembre, solo due squadre si mantengono sotto il 50% (e quindi schierano maggioranza azzurra): Empoli e Genoa.

