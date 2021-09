Sesta vittoria consecutiva della Roma (in avvio di stagione era capitato solo con Rudi Garcia nelle stagioni 2013-14 e 2014-15), che ha onorato nel migliore dei modi Rispetto alla gara contro il Sassuolo Mourinho ha cambiato ben 7 titolari, ma i suoi ragazzi non hanno rallentato di una virgola. E nonostante l'allenatore portoghese non sia rimasto particolarmente colpito della prestazione - "sono soddisfatto del risultato ma non della qualità del gioco, a centrocampo c’è stata poca intensità, i due terzini non hanno spinto tanto, abbiamo perso dei duelli difensivi e non meritavamo di vincere 5-1" - è innegabile che i giallorossi stiano viaggiando a grandissima velocità. (in avvio di stagione era capitato solo con Rudi Garcia nelle stagioni 2013-14 e 2014-15), che ha onorato nel migliore dei modi l’esordio in Conference League distruggendo il CSKA Sofia per 5-1 grazie alla doppietta di Pellegrini e alle reti di El Shaarawy, Mancini e Abraham.E nonostante l'allenatore portoghese non sia rimasto particolarmente colpito della prestazione -- è innegabile che i giallorossi stiano viaggiando a grandissima velocità.

Mourinho fa sentire tutti i calciatori importanti (Gianluca Mancini)

Serie A Moratti cuore d'oro: dona il suo stipendio per aiutare i suoi operai 4 ORE FA

Merito dello Special One, ovviamente, ma anche dei tanti giocatori di qualità a disposizione. In primis Lorenzo Pellegrini - Mourinho ne ha parlato così: "è un giocatore di grande qualità e potenziale. Può dare più forza al rapporto che sta costruendo con i tifosi. È il capitano e deve legare il suo rapporto con la gente" -, che ha trovato una nuova centralità da 5 gol e 2 assist, ma anche Tammy Abraham, che ogni giorno che passa si rivela sempre di più come una scommessa vinta. La Roma l'ha pagato parecchio, ma lui sta rispondendo con i fatti: 2 gol, 2 assist e una leadership quasi innata. Un po' alla Lukaku.

I risultati della Roma in questa stagione 2021-22

PARTITE RISULTATI @ Trabzonspor 1-2 Vs Trabzonspor 3-0 Vs Fiorentina 3-1 @ Salernitana 0-4 Vs Sassuolo 2-1 Vs CSKA-Sofia 5-1

Però, oltre alle primedonne, ci sono anche tanti "attori non protagonisti" che stanno dando spessore alla pellicola. "I cinque cambi mi danno modo di gestire in modo diverso le partite, avevo tutte le opzioni offensive e per questo ho avuto la tranquillità di far giocare altra gente. Ho già detto che la differenza tra noi e altre squadre top del campionato italiano è nelle scelte in panchina: i ragazzini devono crescere, devono trasformarsi da bambini in calciatori forti. Scherzando con lo staff dico che dobbiamo andare tutti i giorni a San Pietro per pregare di non avere infortuni". El Shaarawy, ad esempio, da quando è tornato segna un gol ogni 49 minuti. Eldor Shomurodov, per fare un altro nome, si è inserito alla perfezione.

"Lui ha portato mentalità, già dal primo allenamento ci ha fatto vedere tante cose. Le vuole tutti i giorni in campo, non c’è una seduta dove andiamo piano. La sua mentalità e la sua voglia di insegnarci quello che sa. Tutti i calciatori li fa sentire importanti", ha detto Gianluca Mancini. "Il nostro principio sia intensità in ogni partita. Nel secondo gol (contro il CSKA, ndr) abbiamo recuperato palla alta e costruito la rete. Poi tanti lanci lunghi perché vedevamo la possibilità di mettere in porta i nostri attaccanti che sono veloci, ma dobbiamo essere bravi ad accorciare e recuperare il pallone sulle seconde palle. Anche domenica (contro il Sassuolo, ndr) è successo, siamo sempre lì. È un principio che deve diventare nostro e fatto sempre di più in tutte le partite".

Da Mazzone a Mourinho, le corse che hanno fatto la storia

Serie A Probabili formazioni 4a giornata: Chiesa in dubbio, Correa dal 1' 18 ORE FA