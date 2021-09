Empoli-Bologna, match valido per la 6a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Castellani di Empoli, domenica 26 settembre alle ore 15.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Henderson, Ricci, Haas; Bajrami; Mancuso, Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fiamozzi, Tonelli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kingsley, Schouten

Empoli-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Bologna verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Empoli e Bologna si sono affrontate in 14 occasioni in Serie A: bilancio perfettamente in equilibrio tra le due formazioni con quattro vittorie per parte e sei pareggi. L’ultima sfida risale ad aprile 2019 ed è stata vinta dagli emiliani per 3-1 al Dall’Ara.

L'Empoli ha perso l'ultima partita giocata in Serie A contro il Bologna interrompendo una striscia di sei risultati utili consecutivi (4V, 2N). Solo in un'occasione i toscani hanno perso due partite consecutive nel massimo campionato contro gli emiliani: 2-0 nel febbraio 2003 e 2-1 nel gennaio 2004.

L’Empoli è imbattuto in sette sfide interne contro il Bologna in Serie A (3V, 4N): tra le squadre contro cui i toscani non hanno mai perso in casa, solo il Torino (nove) hanno incontrato più volte sul suolo domestico nella massima serie.

L’Empoli ha perso le prime tre partite casalinghe in questo campionato: tutte le nove squadre che in Serie A hanno perso le prime quattro gare stagionali sono retrocesse a fine stagione.

L’Empoli ha vinto due delle prime cinque partite di questo campionato e solamente nel 2002/03 ha ottenuto tre successi nelle prime sei gare disputate: in quella stagione da neopromossa chiuse il campionato al 13° posto.

Il Bologna ha collezionato otto punti in queste prime cinque giornate, ben cinque in più dei tre collezionati a questo punto nello scorso campionato – dovesse vincere, per la squadra emiliana gli 11 punti sarebbero il miglior risultato alla sesta partita dalla stagione 2002/03.

Il Bologna ha vinto soltanto una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4N, 5P), successo arrivato proprio contro una squadra neopromossa: 3-2 contro il Crotone lo scorso marzo.

L’Empoli ha tentato ben 37 conclusioni con i propri centrocampisti in questo campionato: solamente Roma (42) e Sampdoria (39) hanno fatto meglio finora.

Federico Di Francesco, in gol nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, non va a bersaglio per due gare di fila in Serie A da maggio 2017 – il giocatore dell’Empoli ha disputato 48 partite con il Bologna nella massima competizione tra il 2016 e il 2018, realizzando cinque reti.

L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette presenze in campionato nelle top-5 leghe europee, tra le due ultime gare con il West Ham e le prime cinque col Bologna in questa stagione.

