IL SEGNO X AL CARLO CASTELLANI! Finisce 1-1 tra Empoli e Cagliari nel match valido per la 25a giornata del massimo campionato italiano. A segno Pinamonti e Pavoletti: protagonisti di una partita tutto sommato abbastanza equilibrata. Gli azzurri di Andreazzoli, dopo un girone d’andata clamoroso, non sanno più vincere, ma la classifica continua ad essere buona: 11° posto con 31 punti. Di tutt’altro impatto invece l’ultimo mese del Cagliari: i ragazzi di Mazzarri trovano il quinto risultato utile consecutivo e continuano nella loro corsa alla salvezza. In questo momento, la classifica dice 17° posto (con il Venezia) con 21 punti.

Ad

Il tabellino

Serie A Empoli-Cagliari 1-1, pagelle: Bajrami fortissimo, Pavoletti entra e segna 40 MINUTI FA

Empoli-Cagliari 1-1 (primo tempo 1-0)

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Bandinelli (75' Benassi), Asllani, Zurkowski (88' Ismajli); Bajrami (88' Verre); Cutrone (66' Henderson), Pinamonti. All. Andreazzoli

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (27' Altare), Obert (59' Ceppitelli); Bellanova (79' Pavoletti), Marin (79' Keita), Grassi, Dalbert, Lykogiannis (59' Baselli); Joao Pedro, Pereiro. All. Mazzarri

Arbitro: Dionisi (poi sostituito da Marini per infortunio)

Gol: 38' Pinamonti, 84' Pavoletti

Assist: Bajrami (1-0 Empoli)

Ammoniti: Stojanovic, Joao Pedro, Marin

La cronaca in 9 momenti chiave

7'- OCCASIONE EMPOLI! Parisi spara con il sinistro e trova l’angolino basso: Cragno si tuffa sulla sinistra e devia in calcio d’angolo.

31'- CHE RISCHIO! Cragno controlla male un retropassaggio killer di Altare, ma fortunatamente per lui Cutrone non ne approfitta.

38'- GOOOOOOOOOOL! VANTAGGIO EMPOLI! PINAMONTI! Transizione guidata da Bajrami, corridoio in area per Pinamonti, stop-controllo-mancino e palla nell’angolino basso.

45'+7'- EMPOLI VICINO AL 2-0! Dopo un batti-e-ribatti a centro area la palla finisce sui piedi di Pinamonti, ma la conclusione del centravanti viene bloccata dal compagno Bandinelli in posizione di offside.

54'- CAGLIARI PERICOLOSO! Gaston Pereiro vince un rimpallo e prova il mancino a giro: Vicario si distende sulla destra e devia in calcio d’angolo.

64'- ANCORA L’EMPOLI! Stojanovic batte veloce la punizione, Bandinelli si presenta solo davanti a Cragno, ci prova con il destro, ma il portiere del Cagliari salva tutto opponendosi con il corpo.

74'- OCCASIONE CAGLIARI! Dalbert scarica su Altare, mancino fiondato del centrale difensivo, Vicario vola e allunga in calcio d’angolo.

84'- GOOOOOL! PAREGGIO DEL CAGLIARI! PAVOLETTIIIIIII! Mischia selvaggia in area di rigore, Pavoletti si getta sul pallone e batte Vicario con un tocco sotto la traversa.

86'- PAVOLETTI VICINO ALLA DOPPIETTA! Cross di Gaston Pereiro, torsione di Pavoletti, colpo di testa morbido e palla che esce di una virgola. Vicario immobile.

MVP del match

Nedim BAJRAMI - Devastante prestazione. In conduzione. Nel recupero palla. Serve l’assist a Pinamonti per il gol del vantaggio.

Il momento social

Fantacalcio

Promosso - Andrea PINAMONTI - Un gol da vero rapace. Nove reti in questo campionato. Definitivamente sbocciato.

Bocciato - JOAO PEDRO - Non bene. Va detto. Gioca un primo tempo anonimo e non riesce a incidere nella ripresa. Periodo di flessione.

Fantacalcio: i consigli per la 25a giornata di Serie A

Coppa Italia Milan-Inter e Fiorentina-Juventus: le date delle semifinali 10/02/2022 A 22:09