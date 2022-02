Empoli-Cagliari, match valido per la venticinquesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-1. A segno Pinamonti e Pavoletti. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

===Le pagelle dell'EMPOLI===

Serie A Il giorno dei bomber: Pinamonti e Pavoletti. È 1-1 tra Empoli e Cagliari 3 ORE FA

Guglielmo VICARIO 6.5 - Ordinaria amministrazione nel primo tempo, due grandi parate nella ripresa. Sul gol di Pavoletti non può nulla.

Petar STOJANOVIC 6 - Il solito playmaker aggiunto. Gestisce alla grande l’ammonizione.

Simone ROMAGNOLI 6 - Furbo. Picchia quando deve e annulla Joao Pedro.

Mattia VITI 6 - Ormai è una certezza. Per 75 minuti controlla il match. L’ingresso di Pavoletti gli crea qualche grattacapo in più.

Fabiano PARISI 6 - Un po’ arrembante rispetto alle ultime uscite. Comunque sufficiente. Spaventa Cragno con un rasoterra mancino.

Filippo BANDINELLI 6 - Solidissimo. Fa sempre la cosa giusta. Sia in attacco che in difesa. (Dal 75’ BENASSI 6 - Ingresso generoso)

Szymon ZURKOWSKI 6.5 - Cresce alla distanza. Come da copione. Quantità e qualità al servizio di Andreazzoli. (Dall'89' ISMAJLI SV)

Kristjan ASLLANI 5.5 - Prestazione faticosa. L’Empoli lavora meglio in transizione. La marcatura di Dalbert gli toglie spazio.

Nedim BAJRAMI 7 - Devastante prestazione. In conduzione. Nel recupero palla. Serve l’assist a Pinamonti per il gol del vantaggio. (Dall'89' VERRE SV)

Patrick CUTRONE 6 - Svaria su tutto il fronte. Lotta come un dannato. Aiuta la squadra. (Dal 66’ HENDERSON 6 - Senza infamia e senza lode)

Andrea PINAMONTI 7 - Un gol da vero rapace. Nove reti in questo campionato. Definitivamente sbocciato.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 6 - La sua squadra si impegna. Gioca. Vive momenti di grande calcio. Però non è continua nei 90 minuti. Il pareggio di Pavoletti è emblematico. Forse si sono accontentati troppo presto dalla classifica.

Joao Pedro accerchiato da due giocatori avversari in Empoli-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 6 - Sul gol di Pinamonti può fare veramente poco. Per il resto buona solidità.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Nel primo tempo non ci capisce un granché. Nella ripresa mette le cose a posto. Mette lo zampino sul gol di Pavoletti.

Matteo LOVATO 6 - Attento per tutti i 27 minuti in cui resta in campo. Si ferma per un problema fisico. (dal 27’ ALTARE 6 - Entra a freddo. Senza riscaldamento. Riesce a cavarsela con intraprendenza)

Adam OBERT 5 - Confuso. Disordinato. I movimenti dell’attacco empolese lo fanno impazzire. (Dal 59’ CEPPITELLI 6 - L'esperienza giusta al posto del giovane Obert)

Raoul BELLANOVA 5.5 - Energia e dinamismo. Gran duello con Parisi. Ancora parecchio impreciso. Soprattutto con i cross. (Dal 79' KEITA SV)

Alberto GRASSI 6 - Tanto lavoro sporco al fianco di Marin

Razvan MARIN 5.5 - Centrale nel gioco del Cagliari. Fondamentale in fase di possesso. Un solo errore, però cruciale. Perde la palla che lancia il vantaggio dell’Empoli. (Dal 79’ PAVOLETTI 7 - Segna il gol del pareggio e va vicinissimo alla doppietta. Che impatto!)

Charalampos LYKOGIANNIS 5 - Timido. Troppo timido. Talmente timido che non lo si vede praticamente mai. (Dal 59’ BASELLI 6.5 - Grande ingresso. Propositivo. Coraggioso. Lampi del vecchio Baselli)

DALBERT 6 - Dinamico. Mazzarri lo usa come il suo coltellino svizzero. Annulla Asslani e corre per tutta la squadra.

JOAO PEDRO 5 - Non bene. Va detto. Gioca un primo tempo anonimo e non riesce a incidere nella ripresa. Periodo di flessione.

Gaston PEREIRO 6.5 - È l’uomo più in forma lì davanti. Salta sempre il diretto marcatore e offre dei cioccolatini a centro area. Un grande Vicario gli nega il gol.

ALL. Walter MAZZARRI 6.5 - Che coraggio! Nel finale, sotto di un 1 gol, toglie un difensore e un centrocampista e mette due punte. Il pareggio è una logica conseguenza. Questa squadra ha svoltato. La lotta salvezza sarà entusiasmante.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Coppa Italia Milan-Inter e Fiorentina-Juventus: le date delle semifinali 10/02/2022 A 22:09