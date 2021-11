Incredibile al Castellani: l'Empoli batte la Fiorentina 2-1 al termine di un match a tratti dominato dalla squadra viola, che però manca più volte il colpo del KO e viene castigata nel finale.

Parliamo del match. L'inizio è favorevole ai padroni di casa, con ottime giocate di Cutrone e Zurkowski. Nel finale esce fuori la Fiorentina che va vicina al gol in diverse occasioni con Saponara e Bonaventura, ma la palla non entra. La ripresa inizia con una sola squadra in campo che è la Viola. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 58 grazie al solito Vlahovic, che realizza una rete stupenda praticamente al primo pallone toccato di questa match. Inizia la girandola di cambi, ma i padroni di casa faticano enormemente contro gli ospiti ben messi in campo, bravi a chiudere tutti gli spazi e a tenere i ritmi bassi. Nel finale però la squadra di Andreazzoli attacca a testa bassa e succede l'incredibile: prima il pareggio di Bandinelli in mischia, un minuto dopo Pinamonti trova il gol dell'impensabile 2-1 al minuto 86'.

Vittoria sofferta per i padroni di casa, che non giocano male, ma faticano soprattutto nella ripresa contro una viola quasi perfetta. Ma la banda di Andreazzoli ha il merito di rimanere in partita e di crederci sino all'ultimo. L'Empoli torna a vincere in casa dopo 2 mesi e vola in classifica a quota 19 punti.

Sconfitta amara e anche immeritata per la Fiorentina. Nonostante il solito gol di Vlahovic la viola è battuta, al termine di un match solido. La squadra viola ha più volte l'occasione del 2-0, ma il raddoppio non arriva e nel finale incassa la clamorosa rimonta. Piccolo passo falso in un campionato comunque iniziato col piede giusto.

Tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi (dal 72' Marchizza); Zurkowski (dal 42' Haas), Ricci, Henderson (dal 59' Bandinelli); Di Francesco (dal 72' La Mantia); Cutrone (dal 59' Bajrami), Pinamonti. All. Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (dal 77' Maleh), Torreira (dall'84' Amrabat), Duncan (dal 46' Castrovilli); Callejon, Vlahovic, Saponara (dal 59' Gonzalez). All. Italiano

GOL: Vlahovic (F), Bandinelli (E), Pinamonti (E),

ASSIST: Callejon (F), Bajrami (E),

AMMONITI: Torreira (F), Tonelli (F),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Sacchi

La cronaca in 10 momenti

05' BRIVIDO PER L'EMPOLI: Lampo della Fiorentina con un gran tiro da fuori di Biraghi su cui il portiere in tuffo respinge. Sulla respinta arriva il tiro cross di Callejon che non trova la porta.

17' MILENKOVIC DI TESTA: Dalla bandierina palla in mezzo, sponta di Martinez Quarta per la testa di Milenkovic che da buona posizione colpisce debole e la sfera finisce tra le braccia del portiere.

31' VICARIO SALVA SU SAPONARA: Palla recuperata a centrocampo dall'ex dell'Empoli. Due passi e tiro di Saponara, Vicario in tuffo mette in corner.

33' COSA HA SBAGLIATO MARTINEZ QUARTA: Azione di grande qualità della Fiorentina, palla filtrante di Bonaventura per Callejon che di prima mette in mezzo per Martinez Quarta che liberissimo da centro area la spara in curva.

34' CLAMOROSA TRAVERSA DI ODRIOZOLA: Cross dello spagnolo dalla tre quarti deviato da Parisi, portiere spiazzato ma palla che si stampa sul legno.

36' BONAVENTURA NON CENTRA LA PORTA: Cross meraviglioso di Saponara dalla sinistra, Jack in area stacca benissimo ma la mette di un nulla a lato.

58' ANCORA UNA VOLTA VLAHOVIC: Fiorentina in vantaggio al primo pallone toccato dal suo attaccante. E' proprio lui a far partire l'azione aprendo sulla destra per Callejon. L'ex Napoli stoppa e ricrossa in mezzo per la scivolata dell'attaccante che la mette dentro.

74' MILENKOVIC SFIORA IL 2-0: Dalla bandierina palla in mezzo per il difensore che in terzo tempo stacca bene ma non trova la porta.

86' L'EMPOLI PAREGGIA: Dalla tre quarti palla in mezzo, mischia in area con Terracciano che non riesce a spazzare, la sfera rimane li e Bandinella in anticipo su Odriozola la mette dentro.

87' PINAMONTI TROVA L'INCREDIBILE 2-1: Ripartenza di Bajrami che si invola sulla fascia, palla rasoterra in mezzo per Pinamonti che stoppa e davanti al portiere non sbaglia.

La statistica chiave

Dusan VLAHOVIC è il primo marcatore dei viola ad aver segnato in un anno solare 28 gol. Uno in più di Hamrin che deteneva questo record dal 1960.

MVP

Andrea PINAMONTI - Match di grande sacrificio e sofferenza per l'attaccante dell'Empoli, che spesso rientra, tiene palla e cerca di fare salire i suoi, facendo un grande lavoro sporco. Lo fa comunque al meglio e nel finale viene premiato con il gol vittoria.

Promosso

Dusan VLAHOVIC - Nonostante la sconfitta, il suo secondo tempo è da incorniciare. Nella prima frazione non si vede praticamente mai, mentre nella ripresa cambia marcia, sale in cattedra e fa paura. Gol stellare dopo una apertura su Callejon pazzesca. Poi tanti altri pericoli creati dalla parti di Vicario.

Bocciato

Patrick CUTRONE - Non sfrutta la chance che Andreazzoli gli concede, schierandolo dal 1'. Mai in grado di rendersi pericoloso in avanti e costantemente anticipato Milenkovic e compagni. Nonostante un discreto primo tempo dei suoi, lui non si vede mai.

