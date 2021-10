Inter respira e ritrova finalmente la vittoria dopo aver lasciato 5 punti per strada tra Lazio e Juventus. Inzaghi ha anche il tempo di fare un mini turnover e D'Ambrosio che fa partire l'azione e la finalizza dopo un uno-due con Sanchez. Nella ripresa segna anche Dimarco su assist di Lautaro. Più volte cercato, e sfiorato, il tris dall'Inter che ha giocato quasi tutta la ripresa in 11 contro 10 dopo l'espulsione diretta di Ricci. L'respira e ritrova finalmente la vittoria dopo aver lasciato 5 punti per strada tra Lazio e Juventus.ha anche il tempo di fare un mini turnover e ha buone indicazioni dalle seconde linee , nonostante di fronte ci fosse un ostico Empoli, partito molto bene in questa stagione. Proteste per un rigore negato a Bajrami , ma dopo la mezz'ora colpisce l'Inter proprio con una cosiddetta “seconda linea”: a segnoche fa partire l'azione e la finalizza dopo un uno-due con Sanchez. Nella ripresa segna anchesu assist di Lautaro. Più volte cercato, e sfiorato, il tris dall'Inter che ha giocato quasi tutta la ripresa in 11 contro 10 dopo l'espulsione diretta di Ricci.

Tabellino

Empoli-Inter 0-2 (0-1 primo tempo)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (82' Fiamozzi), Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski (68' Asllani), S.Ricci, Bandinelli (68' L.Henderson); Bajrami (57' Haas); Cutrone (68' Mancuso), Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij (80' Kolarov), A.Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (72' Vecino), Gagliardini (84' Sensi), Dimarco; Alexis Sánchez (72' J.Correa), Lautaro Martinez (84' Dzeko). All. Simone Inzaghi

Marcatori: 34' D'Ambrosio (I), 67' Dimarco (I)

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Ammoniti: 24' de Vrij, 29' Luperto, 59' Brozovic, 74' Brozovic

Espulsi: 52' S.Ricci (E)

La cronaca in 10 momenti

13' CI PROVA STOJANOVIC - Destro da fuori del terzino dell'Empoli, tuffo di Handanovic che devia in angolo. Anche se il pallone dava l'impressione di andare fuori...

19' LUPERTO VICINO AL GOL - Grande chance per i padroni di casa che, sugli sviluppi di un corner, vanno al tiro con Luperto: mancino dell'ex Empoli, salva tutto D'Ambrosio.

23' RISPONDE L'INTER - Dopo il pressing molto intenso dell'Empoli, l'Inter si fa rivedere dalle parti di Vicario. Gran sinistro da fuori di Dimarco, il portiere dei toscani è attento e la alza in angolo.

33' L'EMPOLI CHIEDE IL RIGORE - Sbaglia tutto Handanovic, verticalizzazione di Ricci per Bajrami che cade però sul contatto con D'Ambrosio. Tutto regolare per Chiffi.

34' GOL D'AMBROSIO - Inter in vantaggio con il gol di D'Ambrosio che di testa batte Vicario dopo un uno-due con Alexis Sánchez. Ma che progressione del difensore nerazzurro che era andato nella metà campo avversaria, facendo proprio partire l'azione.

52' ROSSO A RICCI - E l'Empoli resta anche in 10 per il rosso diretto comminato a Ricci che alza troppo la gamba nell'intervento su Barella.

L'intervento di Ricci su Barella in Empoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

59' PALO GAGLIARDINI - Darmian sale sulla destra e supera Parisi, cross per Gagliardini che va di testa ma centra il palo.

63' VICARIO SALVA SU LAUTARO - Barella pesca in area Lautaro Martinez che va di testa, ma salva sulla linea Vicario. Super intervento.

67' GOL DIMARCO - Dopo diverse occasioni, arriva il raddoppio dell'Inter con il mancino di Dimarco servito sul secondo palo da Lautaro.

Dimarco esulta dopo il gol in Empoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

83' DIMARCO SFIORA IL TRIS - Lautaro contro tutti in area, la difesa di casa prova a respingere: c'è Dimarco, ma il suo sinistro finisce a lato. Che chance!

Il momento social

D'Ambrosio che dedica il gol a Dumfries dopo quanto successo in Inter-Juventus...

La statistica chiave

7 - D'Ambrosio trova almeno un gol in Serie A per la 7a stagione consecutiva. Solo un altro difensore c'è riuscito negli ultimi 7 anni: Leonardo Bonucci.

MVP

Danilo D'AMBROSIO - Salva sul tiro a colpo sicuro di Luperto a portiere battuto. Segna la rete del vantaggio, con azione fatta partire da lui stesso. Interventi difensivi qua e là. È stata la partita di D'Ambrosio.

D'Ambrosio esulta dopo il gol in Empoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso: Alexis SÁNCHEZ - Nonostante ci sia rimasto male per il cambio, la gara del cileno è stata molto positiva. Suo l'assist per il gol di D'Ambrosio, ma anche tante giocate in avanti per aprire la difesa dell'Empoli.

Bocciato: Fabiano PARISI - Fuori Marchizza, dentro Parisi che debutta in Serie A. Questo primo approccio non è andato alla grande, nonostante ci abbia messo della personalità. Ha perso però tutti i duelli con Darmian, sia difensivi che offensivi.

Le pagelle di Empoli-Inter

La moviola di Empoli-Inter

Inzaghi: "D'ora in poi con avversario a terra continueremo a giocare"

