Empoli e Inter (Daniele Chiffi di Padova. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Castellani di Empoli ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 10a giornata di Serie A, arbitrato dal signor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Empoli ( partita vinta dall'Inter 2-0 ).

La moviola LIVE di Empoli-Inter

Minuto 33': MANCA UN RIGORE ALL'EMPOLI - Ricci serve in area Bajrami che viene toccato da D'Ambrosio da dietro. Chiffi vede tutto, ma non concede il rigore ai padroni di casa considerando plateale la caduta del trequartista. Ma l'intervento c'è e non è sul pallone. Niente rigore e niente VAR: la decisione è di Chiffi e il VAR non interviene.

Minuto 44': PALO DI BARELLA MA IN OFFSIDE - Inter subito pericolosa a caccia del raddoppio, c'è Barella che colpisce il palo. La palla resta lì, ma l'arbitro ferma tutto. Era in fuorigioco il centrocampista dell'Inter.

Minuto 52': ROSSO DIRETTO A RICCI - Intervento a gamba alta di Ricci su Barella in corsa. Per Chiffi non ci sono dubbi: è espulsione. Intervento molto pericoloso del giocatore dell'Empoli e il rosso ci sta.

Minuto 55': GOL ANNULLATO A SANCHEZ - L'Inter trova il raddoppio, ma l'arbitro annulla tutto. Aveva segnato Alexis Sanchez in tap-in dopo la deviazione di Vicario sul tiro precedente di Darmian. In effetti il cileno era in fuorigioco.

Minuto 59' - Giallo per Brozovic che ferma fallosamente Bandinelli proprio prima dell'ingresso in area. Giusta la segnalazione.

Minuto 74': ANNULLATO GOL A GAGLIARDINI - L'Inter trova il tris con Gagliardini, ma in realtà colpisce col braccio. Gol annullato dopo la segnalazione del VAR e ammonizione per Gagliardini che aveva protestato.

Minuto 90+3: ANNULLATO GOL A SENSI - Altra rete annullata all'Inter, questa volta a Sensi sugli sviluppi di un corner. Corretta però la segnalazione, perché Sensi si trovava in offside.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Assistenti: Valeriani, Mastrodonato

Quarto Uomo:Antonio Di Martino

VAR: Paolo Valeri

AVAR: Mauro Galetto

