Dopo la sconfitta con la Lazio , e il pareggio contro la Juventus, serve assolutamente tornare alla vittoria per l'che, nel frattempo, è finita a -10 dal Milan capolista . Di fronte c'è l'che viene da 3 successi nelle ultime 5 partite: è vero che ha perso contro Atalanta e Roma ma, in stagione, ha fatto uno scherzetto alla Juventus . Intantofa turnover, perché siamo entrati in un altroe serve avere gente fresca per le prossime gare che cominciano a farsi decisive (soprattutto in Champions). A riposo Skriniar, Çalhanoglu, Perisic e Dzeko, con Alexis Sánchez che va ad affiancare Lautaro in attacco. Nell'Empoli spazio all'ex Pinamonti in coppia con Cutrone, con Bajrami alle loro spalle.