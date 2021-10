Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Serie A Probabili 10a: Kessié e Arthur dal 1', Vidal e Correa recuperano 37 MINUTI FA

Indisponibili: Furlan, Romagnoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Correa, Eriksen, Vidal

Empoli-Inter, dove vederla in tv e live streaming

La sfida fra Empoli e Inter verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La partita sarà anche trasmessa in tv da Sky.

Statistiche Opta

- L’Empoli ha perso tutte le ultime sette gare di Serie A contro l’Inter; nella sua storia nella competizione, solo una volta la formazione toscana ha ottenuto più sconfitte consecutive contro una singola avversaria: otto contro la Juventus tra il 2014 e il 2019.

- L’Empoli ha vinto solo tre delle 26 sfide di Serie A contro l’Inter (la più recente nell’aprile 2006, 1-0 con Luigi Cagni in panchina), contro nessuna delle squadre che ha affrontato più di 10 volte nella competizione ha ottenuto meno successi.

- L’Inter ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei trasferte di campionato contro l’Empoli, serie record di clean sheet esterne consecutive per i nerazzurri contro una singola avversaria in Serie A; nella competizione hanno fatto meglio solo la Fiorentina contro il Catania nel 2009, la Juventus contro il Foggia nel 1991, il Napoli contro la Roma nel 1980 e il Torino contro il Verona nel 1979 – tutte ferme a sette.

- L’Empoli ha perso quattro delle cinque gare interne di questo campionato (1V), subendo almeno due reti in ciascuno di questi cinque incontri: nella sua storia in Serie A non ha mai perso cinque delle prime sei partite in casa e in generale non ha mai subito più di un gol per più gare di fila tra le mura domestiche.

- L’Inter non ha tenuto la porta inviolata in nessuno dei primi cinque incontri esterni stagionali in Serie A per la prima volta dal 2011/12 e l’ultima volta che non ha collezionato clean sheet nelle prime sei trasferte di un singolo campionato è stata nel 1998/99.

- 12 punti conquistati dall’Empoli finora: nelle prime nove gare stagionali di Serie A ha fatto meglio solo nel 2005/06 e nel 2002/03 (in entrambe 13).

- Aurelio Andreazzoli ha vinto entrambe le sue due gare sulla panchina dell’Empoli di mercoledì in Serie A: 2-1 sul Napoli nell’aprile 2019 e 2-0 contro il Cagliari lo scorso settembre.

- Nell'ultimo match di Serie A, contro la Salernitana, Patrick Cutrone ha ritrovato il gol in Serie A che mancava dal luglio 2020 - l'Inter tuttavia è la squadra che l'attaccante dell'Empoli ha affrontato più volte senza mai trovare la rete o l'assist nel massimo campionato italiano (sei incontri).

- Andrea Pinamonti, che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e ha fatto il suo esordio in A con i nerazzurri (febbraio 2017 proprio contro l’Empoli): insieme a Patrik Cutrone è uno degli unici due giocatori italiani nati dopo il 1998 ad aver già messo a referto almeno 14 gol in Serie A.

- L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha segno tre reti nelle ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli, dopo che era rimasto a secco di gol nelle due precedenti.

Fantacalcio: i consigli per la 10a giornata di Serie A

Serie A Inter-Juve, 5 verità: Dybala faro, Inzaghi gestione da rivedere 11 ORE FA