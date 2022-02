Empoli-Juventus, match valido per la 27a giornata di Serie A, è terminato col punteggio di 3-2 in favore degli uomini di Allegri. I bianconeri ritrovano i tre punti dopo tre insipide gare culminate tutte sul risultato di 1-1 (prima Atalanta, poi Torino e infine Villarreal). Pur incerottata e fiaccata dagli impegni infrasettimanali, la Juventus è riuscita a non cadere nel tranello di Andreazzoli, come invece successe all’andata. Una ventata d’aria fresca per gli uomini di Allegri, che dopo aver cementato la quarta posizione (momentaneo +6 sull’Atalanta, che però ha una partita in più da giocare) possono concentrarsi sull’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per Vlahovic e compagni si tratta del 13° risultato utile consecutivo in campionato.

La Juventus tuona in avvio: Danilo e Zakaria sfiorano i ferri di Vicario nei primi 10 minuti, mangiandosi le mani. Lo svizzero poi, sarà costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, tra lo sconforto di una panchina già attanagliata dagli infortuni (9 indisponibili tra le fila di Allegri). Col passare dei minuti però, sale in cattedra l’Empoli: gli uomini di Andreazzoli pressano alto, e costringono la Juve a giocare essenzialmente nella propria area di rigore. Ma proprio nel miglior momento degli azzurri, la Juventus scocca la prima freccia: al 33’ Rabiot sforna un cross col contagiri per il volo di Kean, che di testa trafigge Vicario sul secondo palo. Come d’abitudine ormai, la Juve si ammanetta da sola dopo aver conquistato il vantaggio: Zurkowski può quindi pareggiare al 40’, su situazione di mischia.

Vlahovic esulta per il gol in Empoli-Juventus - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Ma a mandare i bianconeri negli spogliatoi col vantaggio in tasca è il solito Vlahovic; il serbo si attiva nel secondo dei due minuti di recupero concessi da Maresca: passaggio di Cuadrado, stop, sterzata e tiro a mettere in scacco la difesa toscana. Il serbo centra la sua prima doppietta bianconera al 66’, con un delizioso controllo di tacco accompagnato da un pallonetto sul portiere. Ma proprio quando la partita sembra in cassaforte, ecco che l’Empoli torna a ruggire: il subentrato la Mantia spacca la partita al 76’, quando infila Szczesny su una palla anarchica caduta in area bianconera. L’assedio finale dell’Empoli non si fa attendere, ma la Juve si esalta in difesa: i bianconeri stringono i denti verso tre punti vitali per la loro stagione.

Tabellino

EMPOLI-JUVENTUS 2-3

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic (85’ Henderson), Luperto, Ismajli, Cacace (70’ Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (71’ Benassi); Di Francesco (70’ La Mantia), Bajrami (84’ Verre); Pinamonti. All. Andreazzoli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria (37’ Locatelli), Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean (62’ Morata). All. Allegri.

Arbitro: Fabio Maresca.

Gol: 33’ Kean (J), 40’ Zurkowski (E), 47’, 66’ Vlahovic (J), 76’ La Mantia (E)

Assist: Rabiot (J), Cuadrado (J), Morata (J)

Ammoniti: Ismajli (E), Parisi (E)

Infortuni: Zakaria (J)

De Ligt in azione durante Empoli-Juventus - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

5’ - DANILO INCORNA! Prima grande occasione per i bianconeri! Su corner di Cuadrado, Danilo stacca più in alto di tutti e sfiora la traversa.

7’ - MIRACOLO DI VICARIO SU ZAKARIA! Il centrocampista ex 'Gladbach ruba palla e aziona il contropiede: dopo uno scambio in corsa con Vlahovic, Zakaria si fa ipnotizzare da Vicario a tu per tu. Palla deviata in corner!

33’ - GOL! MOISE KEAN FA VOLARE LA JUVENTUS! Rabiot sfila in profondità e sforna un assist col contagiri per Kean, che a pochi passi da Vicario insacca di testa!

40’ - GOL! ZURKOWSKI PAREGGIA PER L'EMPOLI, 1-1! Situazione confusa in area bianconera sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Zurkowski spinge il pallone in rete con la punta del piede.

45+2’ - GOL! VLAHOVIC RIPORTA IN VANTAGGIO I BIANCONERI, 2-1! Cuadrado ricama in area per il serbo, che controlla e insacca a pochi passi da Vicario. Scacco matto per la difesa toscana!

66’ - GOL! DOPPIETTA DI VLAHOVIC, 3-1 JUVE!! Morata lo serve in corsa, lui controlla col tacco e beffa il portiere con un tocco morbido! Prima doppietta in bianconero per il serbo.

75’ - BONUCCI SALVA TUTTO! Punizione a giro di Bajrami, Bonucci devia di testa sulla traversa, salvando tutto.

76’ - GOL! LA MANTIA RIAPRE TUTTO, 3-2! Subito dopo il salvataggio di Bonucci, l'Empoli rimette la palla in area bianconera. La sfera schizza impazzita e si posa sui piedi di un La Mantia completamente smarcato. Szczesny infilato nell'angolino destro.

81’ - LA MANTIA A UN PASSO DAL 3-3! Altro cross perfetto di Parisi, che pesca in area La Mantia. Bonucci ci mette la zampa, il rimpallo col corpo dell'attaccante si spegne di poco a lato del palo.

