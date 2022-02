Empoli-Juventus, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, in programma Massimiliano Allegri ha presentato, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 allo stadio Castellani di Empoli, nella consueta conferenza stampa di rito. Ecco gli stralci più significativi delle parole del tecnico livornese:

Sugli infortunati

Ad

“Oggi valuterò la situazione, anche nella linea difensiva chi sta bene. Bonucci ha giocato un tempo e non era in previsione. Gli altri stanno bene. Per McKennie dispiace, stava bene ed è l’unico giocatore con caratteristiche diverse. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge che è un ragazzo giovane che ha subito un bruttissimo infortunio e lo aspettiamo come Chiesa. Dybala potrebbe essere a disposizione per la Fiorentina, Rugani vediamo, Chiellini non sarà a disposizione per tutta la settimana, Alex Sandro anche domani non ci sarà”.

Serie A Juventus, il primo semestre è in rosso di 119 milioni 13 ORE FA

Spazio per Kean

“Domani potrebbe esserci spazio per Kean, se gioca lui uno fra Vlahovic e Morata riposerà”.

Quota quarto posto

"Siccome siamo in lotta non dico né la quota scudetto che quella del quarto posto. Anzi, vi dico la quota scudetto: quest'anno bastano 85 punti per vincere il campionato. Noi a 85 non possiamo arrivare, secondo me è così".

Sulla mancanza di gol

"A saperlo risolveremmo velocemente. Anche l'altra sera la squadra ha sbagliato alcune scelte di passaggio, va migliorata questa situazione perché poi subisci un gol e metti a rischio partita e qualificazione. Bisogna essere più lucidi, al contrario gli altri non sbagliano".

Più riferimenti a Vlahovic?

"Il Villarreal gioca con la difesa alta, l'importante è che il centravanti faccia dei gol come sta facendo. Sono d'accordo di come sta lavorando lui, così come tutta la squadra".

Sui giovani

"Con noi si allenano Moretti, Soulé e Aké. L'ultimo in pianta stabile, normale che con questi infortuni si allenano di più con noi".

Allegri: "Vlahovic? È al suo debutto, lo devo proteggere"

Serie A Empoli-Juventus: probabili formazioni e statistiche 18 ORE FA