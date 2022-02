Empoli e Juventus (Fabio Maresca di Napoli. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Castellani di Empoli Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 27esima giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Napoli. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Empoli

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Empoli-Juve, le ufficiali: c'è Kean con Vlahovic, Morata out 3 ORE FA

La moviola di Empoli-Juventus

Minuto 20': L'EMPOLI CHIEDE IL RIGORE - Sullo 0-0 i toscani chiedono il penalty per un contatto in area tra Rabiot e Zurkowski. Per Maresca non c'è niente e il VAR non interviene: è una scelta di campo e non ci può essere l'on field review.

Minuto 74': L'EMPOLI CHIEDE UN ALTRO RIGORE - de Ligt sta per spazzare via il pallone, ma viene tradito dal rimbalzo e cerca l'anticipo La Mantia. Il centrale olandese riesce a toccare il pallone, ma tocca anche il piede destro dell'attaccante dell'Empoli.

La squadra arbitrale

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli,

Assistenti: Palermo e Perrotti,

Quarto Uomo: Francesco Fourneau,

VAR: Paolo Valeri,

AVAR: Oreste Muto

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Allegri: "Gioca Kean, gli farà spazio uno tra Morata e Vlahovic" IERI A 11:20