Empoli-Lazio, match valido per la prima giornata di Serie A 2021/22, si è concluso col punteggio di 1-3 in favore dei biancocelesti . Buona la prima per la nuova squadra targata Sarri, che dopo uno spavento nei primi 5’ ingrana le marce e fa prevalere la propria superiorità tecnica. Il tecnico toscano ha fatto ritorno nella piazza che lo lanciò sette anni fa tra i grandi del calcio internazionale. La scelta di lanciare il nuovo acquisto Pedro dal 1' lo ha ripagato con gli interessi. Prima gara di luci ed ombre per il gruppo di Andreazzoli, che sfoggia grande esplosività offensiva ma capitola per colpa di una difesa incapace di reggere il passo.

Il primo tempo si apre con un botta e risposta folgorante: al 4’ è Bandinelli a trafiggere Reina con un diagonale dopo essere stato imbeccato dalla ripartenza di Bajrami. Non passano nemmeno 120 secondi e la Lazio trova il pareggio: Milinkovic Savic anticipa tutti sul cross di Felipe Anderson e mette una pezza sulla ferita prima ancora che possa sanguinare. Ma le minacce per Sarri non terminano sull’1-1: prima Mancuso anticipa Reina e sfiora il palo, poi Bandinelli colpisce il palo esterno. A quel punto sale in cattedra Milinkovic, che con un rapido uno-due libera Lazzari davanti alla porta. Il terzino biancoceleste punisce Vicario trovando l’angolino. Al 40’ la Lazio prende il largo: Vicario travolge Acerbi in uscita e concede un rigore goffo. Immobile non sbaglia dal dischetto.

L’Empoli di Andreazzoli si riconferma essere un torchio anche nella ripresa: sotto di due gol, i toscani non si abbattono e sfiorano la seconda rete con un Bajrami pimpante in ripartenza. L’ingresso di Luis Alberto porta ordine alla manovra sarriana, mentre i primi affanni del caldo costringono i toscani a un’offensiva a fiammate. L’Empoli chiude in avanti la gara e colpisce il secondo legno con Bajrami, tornando a casa a testa alta.

Tabellino

EMPOLI-LAZIO 1-3

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (83’ Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas (75’ Zurkowski), Ricci, Bandinelli (70’ Henderson); Bajrami; Mancuso (83’ La Mantia), Cutrone (75’ Crociata). All.: Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (71’ Anderson), Lucas Leiva (82’ Escalante), Akpa Akpro (45’ Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile (82’ Muriqi), Pedro (60’ Raul Moro). All. Sarri.

Arbitro: Simone Sozza

Gol: 4’ Bandinelli (E), 6’ Milinkovic-Savic (L) 31’ Lazzari (L) 42’ rig. Immobile (L)

Assist: Bajrami (E), Felipe Anderson (L), Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Lucas (L), Stojanovic (E), Ismajli (E)

Manuel Lazzari esulta insieme a Sergej Milinkovic Savic, Empoli-Lazio, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

4’ - GOL! BANDINELLI PORTA IN VANTAGGIO L'EMPOLI! Ripartenza fulminea dell'Empoli, che con Bajrami arriva in area laziale; lo scarico a lato serve Bandinelli, che trafigge Reina con un diagonale imbattibile!

6’ - GOL! MILINKOVIC-SAVIC PAREGGIA SUBITO! Assist al volo di Felipe Anderson sugli sviluppi di un corner, Milinkovic-Savic anticipa tutti di testa sul primo palo.

14’ - MANCUSO SFIORA IL VANTAGGIO! Cioccolatino di Stojanovic, che lancia Mancuso davanti a Reina. Il 29enne dell'Empoli si fionda in scivolata anticipando il portiere, ma il suo tocco morbido termina a lato del palo.

25’ - PALO ESTERNO DI BANDINELLI! Che partenza straripante del giocatore dell'Empoli. Cutrone lo pesca con un cross dal fondo, lui si coordina e stampa la conclusione potente sull'esterno del palo.

31’ - GOL! LAZZARI INFILA VICARIO! 2-1 LAZIO! Scambio in velocità con Milinkovic-Savic, che trova pure l'assist dopo soli 30 minuti. Il terzino biancoceleste si infila tra le maglie dell'Empoli e sferra un diagonale che punisce Vicario.

41’ - RIGORE PER LA LAZIO! FRITTATA DI VICARIO, che non si intende con i difensori e travolge Acerbi in uscita.

42’ - GOL! IMMOBILE SPIAZZA VICARIO! 3-1 LAZIO! Sospiro di sollievo per Sarri.

55’ - LUIZ FELIPE SALVA SULLA LINEA! Doppia occasione per l'Empoli: Mancuso serve "alla cieca" Bandinelli completamente libero in area di rigore laziale. La sua conclusione è troppo timida e si infrange sul corpo di Reina. Sulla ribattuta, Bajrami scaglia dal limite un tiro a porta vuota: Luiz Felipe, piazzato sulla linea, respinge il bolide coi piedi.

74’ - ANDRE ANDERSON TAGLIA E COLPISCE! Palla persa ingenuamente da Romagnoli, ne approfitta Immobile che raccoglie e lancia il neoentrato Anderson sul fondo. Il suo tiro da distanza ravvicinata non trova l'angolo giusto e colpisce l'esterno della rete.

90+4’ - TRAVERSA DI BAJRAMI! Lampo da fermo di Bajrami su un corner battuto veloce!

L'esultanza della Lazio per il gol di Milinkovic Savic, Empoli-Lazio, LaPresse Credit Foto LaPresse

MVP

Sergej MILINKOVIC-SAVIC: eterno presente in area di rigore, colpisce a freddo e cicatrizza la ferita inflitta da Bandinelli prima che possa sanguinare. L'assist per il vantaggio di Lazzari è sublime per tempismo e precisione.

La statistica chiave

Col gol di questa sera, Ciro Immobile ha raggiunto Riva, Inzaghi e Mancini a quota 156 gol in Serie A. E' nella top 20 dei marcatori di sempre del campionato italiano.

Il momento social

Fantacalcio

PROMOSSO - Nedim BAJRAMI: la sua ripartenza in solitaria propizia il brevissimo vantaggio di Bandinelli. La traversa strozza l'urlo di gioia sul finale. Sfila sull'esterno, crea profondità. Quantità e qualità.

BOCCIATO - Guglielmo VICARIO: al 40' combina la frittata. Uscita avventata, Acerbi è furbo e cade al suolo. La fotografia di una difesa disfunzionale.

