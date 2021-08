Empoli-Lazio, match della prima giornata di Serie A, ha visto trionfare gli uomini di Sarri col risultato di 3-1 . Milinkovic-Savic sale in cattedra per i biancocelesti, mentre Immobile concretizza il rigore che lo proietta nella top 20 dei marcatori di sempre nella Serie A. Andreazzoli può dirsi soddisfatto delle prove di Bandinelli (in gol dopo meno di cinque minuti) e di Bajrami (un assist, una traversa e tanta corsa).

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Ciro Immobile esulta per il gol all'Empoli, Empoli-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A La Lazio di Sarri doma un Empoli caparbio: 3-1 al Castellani 3 ORE FA

Classifiche e risultati

Le pagelle dell’Empoli

Guglielmo VICARIO 4,5: al 40' combina la frittata. Uscita avventata, Acerbi è furbo e cade al suolo. La fotografia di una difesa disfunzionale.

Petar STOJANOVIC 6,5: si libera con agio sulla fascia, pennella soluzioni in profondità con freddezza e precisione chirurgica. (dall'83' FIAMOZZI sv).

Ardian ISMAJLI 5,5: respinge qualche finta di Felipe Anderson con furbizia e mestiere, poi si ingolfa davanti alla velocità delle frecce biancocelesti.

Simone ROMAGNOLI 5: incomprensioni e ritardi, la difesa dell'Empoli non riesce a reggere l'intenso slancio offensivo. E la responsabilità ricade per forza di cose sul capitano.

Riccardo MARCHIZZA 5: prova a giocare sporco nei primi minuti, poi capitola assieme a una difesa da rivedere.

Nicolas HAAS 6: seleziona con lucidità i binari offensivi su cui sviluppare le azioni. Ottimi scambi con Stojanovic e Cutrone. (dal 75' ZURKOWSKI 6: partecipa alla manovra, ma non forza l'incursione in avanti)

Samuele RICCI 6,5: i suoi movimenti ad abbassarsi sguinzagliano i compagni e permettono di creare là davanti. Occhio al regista di questo nuovo Empoli.

Filippo BANDINELLI 8: gli bastano 4 minuti per regalarsi la serata della vita. Primo gol in Serie A all'esordio, per giunta di gran fattura. Dà fiato al suo avvio di gara straripante con un palo esterno a Reina battuto. (dal 70' HENDERSON 5,5: non replica la stessa spinta offensiva)

Nedim BAJRAMI 8: la sua ripartenza in solitaria propizia il brevissimo vantaggio di Bandinelli, la traversa strozza l'urlo di gioia sul finale. Sfila sull'esterno, crea profondità. Quantità e qualità.

Leonardo MANCUSO 6,5: vicinissimo ad un gol-capolavoro; a tu per tu con Reina trova l'anticipo, ma non lo specchio di porta. (dall'83' LA MANTIA SV)

Patrick CUTRONE 5: temporeggia in profondità, ciondola da una parte all'altra in base alla regia dei suoi centrocampisti. Prova volenterosa ma inconcludente. (dal 75' CROCIATA 5,5: Felipe Anderson smorza sul nascere il suo unico spunto offensivo)

All: Aurelio ANDREAZZOLI 6: Partita di alti e bassi disputata dal suo Empoli; il genio e il talento offensivo si sono confermati per tutti i 90', ma la difesa è crollata sul più bello.

L'esultanza della Lazio per il gol di Milinkovic Savic, Empoli-Lazio, LaPresse Credit Foto LaPresse

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 6: le scorribande di Mancuso e Bandinelli lo tengono col fiato sospeso, alla fine disputa una prova sufficiente.

Manuel LAZZARI 7,5: una freccia imprendibile sulla fascia; innescato da Milinkovic, elude le marcature dei difensori e deposita in rete. Slancio letale.

Luiz FELIPE 6,5: il suo salvataggio sul tiro a porta vuota di Bajrami è miracoloso.

Francesco ACERBI 6: si trova nel posto giusto al momento giusto; si procura il rigore del 3-1.

Elseid HYSAJ 5,5: lento a rientrare in occasione del gol di Bandinelli. La coperta difensiva si strappa per colpa sua.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 8,5: eterno presente in area di rigore, colpisce a freddo e cicatrizza la ferita inflitta da Bandinelli prima che possa sanguinare. L'assist per il vantaggio di Lazzari è sublime per tempismo e precisione. (dal 71' ANDERSON 6,5: aggredisce la profondità senza paura, sfiora il gol su suggerimento di Immobile)

LUCAS LEIVA 6: manca ancora la condizione atletica ottimale. In ritardo su alcuni interventi, rimedia il consueto giallo. (dall'82' ESCALANTE sv)

Jean-Daniel AKPA AKPRO 5: fatica a trovare la sua posizione in campo e palloni giocabili. Sarri lo boccia all'intervallo. (dal 45' Luis ALBERTO 6,5: si allinea con i tre di centrocampo, disegna geometrie eleganti e rasserena il centrocampo laziale)

FELIPE ANDERSON 7,5: pronti, via, è subito assist. Lucido nei momenti chiave, ricopre tutto il campo rivelandosi provvidenziale in difesa nei minuti finali.

Ciro IMMOBILE 7: i duetti con Pedro sono da ricalibrare, ma potrebbero essere una costante di questo campionato. Freddo nel concretizzare il rigore. Raggiunge il gol n. 156 in Serie A ed entra nella top 20 dei marcatori di sempre. (dall'82' MURIQI sv)

PEDRO 7: Sarri lo schiera dal 1'; è un attestato di gran fiducia. A partire dal calcio d'inizio prende le redini del nuovo attacco sarriano, proponendosi come ingranaggio-perno di un sistema ancora da decifrare. (dal 60' RAUL MORO 6,5: ingresso di grande personalità ed esplosvità. Giovane interessante)

All. Maurizio SARRI 6,5: partenza sbilanciata, poi Milinkovic-Savic sale in cattedra e allevia le preoccupazioni. Da rivedere i movimenti della difesa (Empoli troppo pericoloso nelle ripartenze) e dei centrocampisti (Lucas Leiva a tratti ingolfato).

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Serie A Sarri: "Mercato? Noioso. Vorrei parlare della partita" IERI A 14:17