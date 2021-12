Il Milan chiude al meglio il girone d'andata conquistando 3 punti molto pesanti contro l'Empoli. Rossoneri in vantaggio dopo 12 minuti grazie a un mancino di Kessié servito da una preziosa sponda di Giroud. I toscani pareggiano subito con un tiro al volo di Bajrami e hanno l’occasione per il vantaggio al 37’ con Pinamonti che si trova di fronte un super Maignan. Prima dell’intervallo ancora Kessie mette in rete con un sinistro sotto le gambe di Vicario che si riscatta su Giroud in pieno recupero evitando il tris. In avvio di ripresa la traversa clamorosa di Bajrami grazia la squadra di Pioli che prende il largo al 63' con una punizione di Florenzi che aggira una barriera posizionata male da Vicario. Theo Hernandez sfrutta un'altra amnesia difensiva per fare 4-1, poi il rigore di Pinamonti (per mano di Bakayoko) chiude i conti. Milan al secondo posto, staccato il Napoli.

Milan vincente 4-2 ad Empoli Credit Foto Eurosport

Il Tabellino

EMPOLI-MILAN 2-4

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (46’Marchizza), S.Romagnoli, Luperto, Parisi; L.Henderson (85'Asllani), S.Ricci (85'Stulac), Zurkowski (68’Bandinelli); Bajrami; Cutrone (68’La Mantia), Pinamonti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (65’Kalulu), Tomori, A.Romagnoli, Theo Hernández; Tonali (65’Bakayoko), Bennacer (81'Krunic); Messias (81'Diaz), Kessié, Saelemaekers; Giroud.

GOL: 12’ Kessié, 18’ Bajrami, 42’ Kessié, 63’ Florenzi, 69’ Hernandez, 84’Pinamonti (R.)

ASSIST: Giroud, Saelemaekers, Saelemaekers

AMMONIZIONI: Tonali, Romagnoli

ARBITRO: Di Bello

La cronaca in 10 momenti chiave

12’- GOLL DEL MILAN! KESSIE! Cross dalla sinistra di SAELEMAEKERS, sponda deliziosa di GIROUD per KESSIE che con il mancino mette in rete dal cuore dell'area. 1-0.

18’- BAJRAMI! IL PAREGGIO DELL'EMPOLI!! Kessie respinge corto un cross in area lasciando il pallone nella disponibilità di BAJRAMI che si coordina e calcia in maniera splendida da posizione decentrata beffando Maignan che tocca ma non riesce a togliere dallo specchio.

37’- MAIGNAN SU PINAMONTI! Palla in profondità per l'ex Inter che controlla e gira subito verso la porta rasoterra. Bravo MAIGNAN a toccare con la punta delle dita, mettendo la palla a pochi centimetri dal palo in corner.

42’- ANCORA KESSIE! 2-1! SAELEMAEKERS serve l'ivoriano che penetra in area e fa partire un sinistro secco sul primo palo che si infila sotto le gambe di VICARIO. Tante le responsabilità del portiere dell'Empoli.

46’- GIROUD! Tocco ravvicinato in mischia, VICARIO dice no di istinto, poi ROMAGNOLI manda alle stelle un tap in su cui poteva e doveva fare meglio.

48’- TRAVERSA DI BAJRAMI! Si presenta in area, rientra sul destro e manda fuori tempo Tomori e Florenzi, calcia da buonissima posizione e palla che si schianta sulla traversa interna. Occasione clamorosa.

63’- FLORENZI SU PUNIZIONE! 3-1 MILAN! Destro a giro che supera una barriera mal posizionata da VICARIO. Muro troppo decentrato e tanto specchio di porta lasciato a disposizione dell'ex Roma.

69’- THEO HERNANDEZ! 4-1 MILAN! Cross dalla sinistra di SAELEMAEKERS, tocco di braccio di BANDINELLI che diventa un assist per Hernandez che controlla e calcia a pochi passi dalla porta.

83’- Nella mischia precedente c'è un tocco di braccio di BAKAYOKO. On field review in corso.

84’- PINAMONTI trasforma il rigore! Maignan spiazzato. 2-4!

Il Migliore

Alexis SAELEMAEKERS 8 – Scatenato sulla sinistra, apparecchia di fatto tre gol rossoneri su quattro. Di pura trance agonistica, effettua tunnel ad avversari e al contempo ara la fascia. Indiavolato.

Il Peggiore

Sebastiano LUPERTO 4,5 – Stasera un disastro dietro l’altro, in particolare sulla punizione che porta al gol partita (di fatto) di Florenzi. Nightmare Before Christmas.

