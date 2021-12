Empoli-Milan , match valido per la 19esima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 2-4, frutto della doppietta di Kessie, dei gol di Florenzi e Theo Hernandez per i rossoneri, mentre sponda toscana hanno trovato la via del gol Bajrami e Pinamonti su calcio di rigore. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell’Empoli

Guglielmo VICARIO 5 – Stasera molto male sulle conclusione di Kessié.

Petar STOJANOVIC 5,5 – Sempre velenosi i suoi cross, sa far male alla difesa rossonera. (46’ MARCHIZZA 5,5 - Secondo tempo in totale apnea)

Simone ROMAGNOLI 5,5 - Prova a far valere la sua esperienza ma se puntato in velocità va spesso in difficoltà.

Sebastiano LUPERTO 4,5 – Stasera un disastro dietro l’altro, in particolare sulla punizione che porta al gol partita (di fatto) di Florenzi. Nightmare Before Christmas.

Fabiano PARISI 7 - Terzino “settepolmoni”: profilo interessantissimo che già fa gola alle big del nostro calcio. Motorino inesauribile.

Liam HENDERSON 6 – Geometrie fondamentali per la manovra empolese. Leggero calo anche per lui (85' ASLLANI sv)

Samuele RICCI 5 – Lo puniamo per il disastroso secondo tempo disputato, ma la stoffa del campione c'è. (85' STULAC sv)

Szymon ZURKOWSKI 5,5 - Parte a razzo poi cala vistosamente alla distanza. (68' BANDINELLI 5 - Pesanti responsabilità sul gol di Theo)

Nedim BAJRAMI 6,5 – Stoccata che taglia le gambe ai rossoneri in avvio, poi altro destro a centrare in pieno la traversa. Ha la dinamite in quel piede.

Patrick CUTRONE 5 – Elettrico ma anche impreciso e “pasticcione”. Non fa male alla sua ex squadra. (68' LA MANTIA 5,5 - Non ha guizzi degni di nota).

Andrea PINAMONTI 6 – Sulle palle alte perde sempre i duelli, ma si muove con intelligenza e prova a riaccendere il match con rigore trasformato chirurgicamente.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 6 - Fantastico Empoli, al solito, fino all'ora di gioco. Poi la resa a un Milan più attaccato ai tre punti.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 – Per nulla impeccabile sul destro (comunque velenoso) di Bajrami. Poi si riscatta alla grande su Pinamonti.

Alessandro FLORENZI 7 – Solido in fase difensiva, si toglie lo sfizio di mettere in ghiaccio il match con punizione da trequartista. (65’ KALULU 6 - Presidia la sua zona)

Fikayo TOMORI 6 – Traballa in avvio sugli affondi empolesi, ma si riprende nel corso del match.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Capitano senza particolari macchie questa sera, per poco non firma la Manita.

Theo HERNANDEZ 7 – Meno appariscente del solito, ma si rende utile soprattutto in fase difensiva. Nel finale invece chiude i conti con sinistro perentorio.

Franck KESSIÉ 7,5 – Per una sera sfodera l’abito buono, quello da Presidente. Adattato sulla trequarti, spacca la difesa empolese. Nel finale arretra di nuovo il suo raggio di azione.

Sandro TONALI 6 – Non è al top ma si rende protagonista di una prova di sostanza. (65’ BAKAYOKO 5 – Pessimo ingresso con rigore provocato.)

Alexis SAELEMAEKERS 8 – Scatenato sulla sinistra, apparecchia di fatto tre gol rossoneri su quattro. Di pura trance agonistica, effettua tunnel da avversari e al contempo ara la fascia. Indiavolato.

Junior MESSIAS 6 – Movimenti giusti sulla trequarti, ancora una volta ripaga la fiducia di mister Pioli. (81’ BRAHIM DIAZ sv)

Ismael BENNACER 6 – Pur senza strafare sale in cattedra col passare dei minuti macinando gioco nel settore nevralgico del campo. (81’ KRUNIC sv)

Olivier GIROUD 6 – Bene in lavoro di sponda per l’accorrente Kessie in apertura, poi si limita alle sportellate.

All.: Stefano PIOLI 6,5 – Nel momento più delicato della stagione il Milan sa (ri)compattarsi con quello che ha a disposizione. Con una formazione assai raffazzonata la banda Pioli porta a casa tre punti di siderale importante con compattezza, tigna e organizzazione di gioco. Il regalo di Natale è il secondo posto in solitaria.

