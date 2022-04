La kriptonite del Napoli di Luciano Spalletti si chiama Empoli: 2 partite, 0 punti. E’ un finale clamoroso quel del Castellani dove in 8 minuti – dall’80° all’88° - il Napoli butta via se stesso e insieme a quello il sogno Scudetto. I partenopei infatti, avanti dopo un primo tempo bruttino con i lampi di Mertens e Insigne, crollano davvero incredibilmente nel finale. Due errori di Malcuit ma soprattutto il paperone di Meret consentono a Henderson e a Pinamonti (x2) di centrare un clamoroso ribaltone che regala ai toscani un insperato 3-2. E’ un risultato davvero incredibile per il modo in cui è arrivato ma anche per la portata della notizia. Il Napoli infatti abbandona qui ogni residuo sogno di gloria ma l’Empoli centra una vittoria che mancava proprio dallo scorso 12 dicembre al Maradona: una striscia di 16 partite senza vittoria; con soli 7 punti prima di oggi in tutto il girone di ritorno. Insomma, un autentico suicidio per Spalletti, che abbandona la corsa Scudetto e lascia ogni discorso alle milanesi.

Il tabellino

Ad

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi (61’ Cacace); Zurkowski, Asllani (70’ Stulac), Bandinelli (61’ Henderson); Verre (66’ Di Francesco); Cutrone (66’ Bajrami), Pinamonti.

Serie A Empoli-Napoli 3-2, pagelle: Malcuit allucinante, Meret disastroso 39 MINUTI FA

Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli (46’ Malcuit), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (68’ Zielinski), Mertens (77’ Politano), Insigne (85’ Ounas); Osimhen.

Gol: 44’ Mertens, 53’ Insigne; 80’ Henderson, 83’ e 88’ Pinamonti.

Assist: Lozano, Anguissa; Bajrami.

Note – Ammoniti: Bandinelli, Viti, Stojanovic, Pinamonti; Zanoli.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

3’ CHE OCCASIONE PINAMONTI! MAMMA MIA! Tutto solo, in area piccola, di testa Pinamonti non trova incredibilmente lo specchio della porta dal corner conquistato. Clamorosa occasione per i padroni di casa, che rischio per il NapolI!

14’ OCCASIONE NAPOLI! FABIAN RUIZ! Insigne recupera palla sulla trequarti, apre a destra per Fabian che converge al centro e calcia sul primo palo: conclusione a lato, non di molto. Vicario non l'avrebbe presa.

38’ OCCASIONE EMPOLI! Anguissa perde palla, Verre si lancia e Meret gli rinvia addosso. Poi la palla scappa, ma che rischio per il Napoli, davvero.

44’ GOL! NAPOLI AVANTI! MERTENS! Nel momento più difficile, arrivano i singoli: palla di Lozano da destra, velo di Osimhen, arriva Mertens che calcia di prima e mette dentro! Napoli avanti.

53’ GOL! INSIGNE! IL NAPOLI RADDOPPIA! Empoli preso in contropiede da un grande anticipo di Anguissa su Verre, poi palla perfetta per Insigne che in diagonale non sbaglia! Insigne raggiunge così Hamsik a 121 gol, secondo miglior marcatore di sempre nella storia del Napoli.

80’ GOL! HENDERSON ACCENDE IL FINALE! Brutta palla persa di Malcuit in uscita, ne approfitta Henderson che trova il diagonale giusto e riaccede la partita. Dieci più recupero tutti da vivere adesso.

82’ CHE OCCASIONE BAJRAMI! Su una bella palla a rimorchio Bajrami non trova lo specchio da una posizione molto invitante. Occhio, il Napoli sta soffrendo...

83’ GOL! PINAMONTI! CLAMOROSO ERRORE DI MERET! Mamma mia che disastro Meret, che disastro. Il portiere del Napoli temporeggia troppo col pallone, Pinamonti lo va a pressare e il porriere fa la frittatone regalando il gol! 2-2.

88’ GOL! LA RIBALTA L'EMPOLI! CLAMOROSO! PINAMONTI! 3-2! Ripartenza offensiva, Bajrami mette una bella palla dentro e Malcuit si perde Pinamonti sul secondo palo: spaccata e gol! 3-2.

MVP

Pinamonti. Si fa trovare al posto giusto nelle due occasioni che servono, regalando una vittoria che mancava davvero da troppo tempo al suo Empoli.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Bajrami. Un ingresso inspirato, condito da un assist decisivo.

BOCCIATO: Meret. La sua incredibile papera costerà davvero cara in pagella.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Empoli-Napoli: probabili formazioni e statistiche 21/04/2022 A 17:41