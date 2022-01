La Roma si sbarazza dell'Empoli di Andreazzoli punendolo per 3 volte in soli 10' in un primo tempo a senso unico, finito per 0-4. A sbloccare la sfida è Tammy Abraham al 24', su assist di Oliveira. Passano 10' e l'inglese si ripete sugli sviluppi di un corner. L'Empoli inizia a sbandare e tra il 35' ed il 38' Zaniolo prima serve ad Oliveira la palla del 3-0 e poi chiude la sfida sul 4-0 su assist di Mkhitarian. Nella ripresa l'Empoli reagisce e schiaccia i giallorossi, trovando il gol della bandiera con Pinamonti al 55' ed il definitivo 2-4 con Bajrami al minuto 72.

In virtù di questo risultato la Roma sale a quota 38 punti, scavalcando Lazio e Fiorentina e portandosi momentaneamente a -3 dalla Juventus.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza (dal 42' Viti); Zurkowski, Ricci, Bandinelli (dall'80' Benassi); Bajrami, Henderson (dall'80' Cutrone); Pinamonti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Mkhitaryan (dal 75' Veretout), Maitland-Niles (dal 60' Vina); Zaniolo (dal 79' Afena-Gyan), Abraham.

GOL - Abraham (R), Abraham (R), Oliveira (R), Zaniolo (R), Pinamonti (E), Bajrami (E)

ASSIST - Oliveira (R), Zaniolo (R), Mkhitarian (R), Bandinelli (E)

NOTE: AMMONITI - Mancini (R), Tonelli (E), Benassi (E)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

24' RETEEE! ABRAHAM! 1-0 ROMA! Appoggio sulla trequarti per Oliveira, destro secco del portoghese che centra l'inglese, bravo a stoppare, girarsi e punire Vicario con un rasoterra preciso all'angolino.

33' RETEEEE! 2-0 ROMA! ABRAHAM! Corner dalla sinistra di Oliveira, zampata nell'area piccola di Abraham, salvataggio sulla linea di Vicario e definitivo piattone del capitano giallorosso che insacca a porta vuota. Dopo un controllo al VAR risulta chiaro che il pallone era già entrato sulla prima conclusione dell'inglese.

35' RETEEE! 3-0 ROMA! OLIVEIRA! Discesa sulla destra di Karsdorp, cross teso per Zaniolo che tocca per il portoghese, bravo a spedirla all'incrocio con un tocco morbido da centro area. Match già in ghiaccio.

Tammy Abraham e Sergio Oliveira esultano durante Roma-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

38' RETEEEE! ZANIOLO, 4-0! Imbucata di tacco di Abraham, discesa sulla sinistra di Mkhitarian, cross al centro per Zaniolo e altra conclusione dell'azzurro, dimenticato ancora una volta da solo a centro area dalla difesa dell'Empoli.

55' RETEEEE! 1-4! PINAMONTI! Bello spunto di Bandinelli sulla sinistra, scarico al centro per Pinamonti e destro violento da centro area che fulmina un incolpevole Rui Patricio.

72' RETEEEEEE! BAJRAMI! 2-4! Il trequartista riceve palla sulla trequarti, si accentra dalla sinistra e lascia partire un destro violentissimo che, con la deviazione di Mancini, risulta imparabile per l'incolpevole Rui Patricio. La Lega in un primo momento assegna autogol a Mancini.

IL MIGLIORE

Niccolò ZANIOLO - Un gol, un assist ed una miriade di giocate pericolose negli ultimi 20 metri di campo. Quest'oggi mixxa il suo consueto strapotere fisico ad un grande altruismo, senza perdersi in leziosità e badando al sodo. Devastante.

IL PEGGIORE

Lorenzo TONELLI - Una delle peggiori prestazioni in carriera del centrale ex-Samp. Abraham lo scherza in entrambi i gol, eludendone con facilità la marcatura. Troppo molle anche sulla rete di Oliveira e completamente fuori posizione sul gol di Zaniolo. Disastroso.

