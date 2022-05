Un Empoli senza pressioni ferma la Salernitana a caccia di punti salvezza. I toscani giocano senza pressioni e dopo aver resistito al primo assalto degli ospiti, vanno in vantaggio con Cutrone ottimamente innescato da Asslani. Nel secondo tempo Vicario e Sepe sono i migliori in campo. In particolare il portiere di casa mette in campo almeno 3 miracoli su Bonazzoli e Djuric. Lo stesso Bonazzoli riesce a trovare il pari al 76', poco dopo Perotti spreca il rigore che avrebbe certificato la salvezza dei campani. Un punto che condanna il Venezia, ma tiene la Salernitana alla portata di Cagliari e Genoa.

Patrick Cutrone esulta dopo il gol durante Empoli-Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

EMPOLI-SALERNITANA 1-1

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto; Parisi (76’Cacace), Zurkowski (73’Henderson), Asllani, Bandinelli (73’ Benassi); Verre (76’ La Mantia); Cutrone, Pinamonti.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (80’Coulibaly), Kastanos (53’Bonazzoli), Coulibaly (46’Ruggeri), Ederson, Obi (62’ Zortea); Verdi (80’Perotti), Djuric

GOL: 31’ Cutrone, 76’ Bonazzoli

ASSIST: Asslani, Radovanovic

AMMONIZIONI: Radovanovic, Henderson, Ederson, Bajrami

ARBITRO: Massa

La cronaca in 17 momenti chiave

2’- CUTRONE! CHE OCCASIONE! STOJANOVIC vince un contrasto sulla trequarti e serve in posizione di tiro CUTRONE che schiaccia troppo la conclusione e si fa parare il mancino da SEPE.

7’- SALVATAGGIO DI PARISI SULLA LINEA! Il difensore dell'Empoli si oppone di testa a un colpo di testa destinato in rete di DJURIC.

8’- ANCORA VICINO AL GOL LA SALERNITANA! GYOMBER tocca in mischia, palla che si schiaccia sul terreno e scende sotto alla traversa, serve un miracolo di VICARIO per negare il gol.

27’- LUPERTO ANTICIPA DJURIC! Giocata di FAZIO sulla mediana, il difensore si sgancia in avanti e scaglia un tiro che diventa assist per Djuric. Palla deviata da LUPERTO di poco sopra alla traversa.

31’- CUTRONE!! VANTAGGIO EMPOLI! Imbucata di ASSLANI ad innescare il destro vincente dell'ex Milan. Questa volta davanti a Sepe non ha fallito. 1-0.

50’- SQUILLO SALERNITANA! VERDI libera EDERSON al tiro in zona centrale, conclusione potente che sfiora la traversa.

54’- CUTRONE! Salta tutto solo nell'area piccola, schiacciata che termina fuori sul secondo palo. Che errore!

55’- PARATA CLAMOROSA DI VICARIO! Salva in tuffo su un colpo di testa ravvicinato di BONAZZOLI. Era un gol fatto.

56’- CONTROPIEDE EMPOLI! VERRE serve sulla corsa CUTRONE che perde l'attimo giusto per il tiro, ma colpisce comunque il palo prima di essere recuperato dalla difesa.

61’- DOPPIO INTERVENTO DI SEPE! Parata con i piedi su BANDINELLI, palla raccolta da BAJRAMI che angola con il mancino trovando il secondo miracolo di SEPE.

69’- PARISI SI MANGIA IL 2-0! BANDINELLI si prende il fondo sulla sinistra, palla all'indietro per PARISI che sbaglia una facile girata spedendo il pallone alto.

75’- IRREALE VICARIO! Toglie palla dall'angolino sul colpo di testa di DJURIC e salva con i piedi da terra sul tap in di BONAZZOLI.

76’- BONAZZOLI! 1-1! VICARIO sbaglia la presa in mischia, RADOVANOVIC tocca per BONAZZOLI bravo a rovesciare nella porta vuota.

82’- VAR! Chiamato alla revisione MASSA per un intervento di ROMAGNOLI su COULIBALY.

83’- CALCIO DI RIGORE PER LA SALERNITANA! Il contatto è evidente dopo un primo tocco sul pallone.

84’- PARA VICARIO!! PEROTTI piazza il rigore con il destro senza però calciare in maniera potente. Vicario ci arriva in tuffo!

97'- Rovesciata di LA MANTIA in piena area. Palla alta di un soffio!

Il Migliore

Guglielmo VICARIO: alcune sue parate ammirate oggi sono davvero miracolose. Oltre agli interventi su Djuric e Bonazzoli riesce a respingere anche il rigore di Perotti. Commette una sbavatura sull'uscita maldestra che porta al pareggio della Salernitana, ma la si può perdonare.

Promosso

Federico BONAZZOLI: per due volte Vicario gli nega il gol con interventi strepitosi. Segna il gol del pareggio con una spettacolare rovesciata.

Bocciato

Diego PEROTTI: sbaglia il rigore che poteva valere la salvezza con una giornata di anticipo.

