Empoli-Salernitana, match valido per la 37a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Cutrone e Bonazzoli. La gara è stata arbitrata da Massa. Con questo risultato il Venezia è matematicamente in Serie B.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7,5: alcune sue parate ammirate oggi sono davvero miracolose. Oltre agli interventi su Djuric e Bonazzoli riesce a respingere anche il rigore di Perotti. Commette una sbavatura sull'uscita maldestra che porta al pareggio della Salernitana, ma la si può perdonare.

Petar STOJANOVIC 6: non trova la solita libertà sulla fascia. Resta nelle retrovie per buona parte del match, nel finale trova campo in ripartenza.

Sebastiano LUPERTO 7: sempre posizionato correttamente, vince tanti duelli. Salva due volte dei gol quasi fatti prima su Djuric e nel finale su Bonazzoli.

Simone ROMAGNOLI 5: sovrastato da Djuric sui palloni alti, causa un rigore per un intervento irruento su Coulibaly.

Fabiano PARISI 6: respinge sulla linea una girata aerea di Djuric in avvio. Sbaglia da ottima posizione la palla del 2-0 all'ora di gioco. (dal 77’ Liberato CACACE s.v.)

Szymon ZURKOWSKI 6: prestazione di sostanza in mediana. Qualche errore in fase di palleggio. (dal 73’ Marco BENASSI 6: ci mette il dinamismo in un finale con squadre allungate.)

Kristjan ASLLANI 6,5: splendido l'assist per il gol di Cutrone. La sua qualità in mezzo al campo è un fattore.

Filippo BANDINELLI 6: tanta corsa e suggerimenti per i compagni. Il pallone per Parisi meritava il gol. (dal 73’ Liam HENDERSON s.v.)

Valerio VERRE 6,5: ispira gran parte delle manovre empolesi. Permette un gioco sempre in verticale innescando la velocità di Cutrone. (dal 77’ Andrea LA MANTIA s.v.)

Patrick CUTRONE 6,5: trova il vantaggio alla mezz'ora, ha più volte la possibilità del raddoppio cogliendo anche un legno. (dal 57’ Nedim BAJRAMI 6,5: entra bene e solo un riflesso di Sepe gli toglie la gioia del gol)

Andrea PINAMONTI 5,5: servito male dai compagni, oggi si vede stranamente poco. Non la sua miglior giornata.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 6,5: l'Empoli non si presenta in vacanza al Castellani e gioca una partita a viso aperto. I suoi sbagliano molto davanti a Sepe e avrebbero potuto chiudere la partita prima del pareggio di Bonazzoli. Salvezza pienamente meritata.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 7: sempre attento e sicuro. Tiene a galla i suoi sul risultato di 1-0 con alcuni interventi di spessore.

Norbert GYOMBER 5,5: sfiora il gol in mischia, tiene colpevolmente in gioco Cutrone sul gol del vantaggio.

Federico FAZIO 6: guida la difesa con personalità. Nel primo tempo protagonista anche in fase offensiva con un tiro che stava diventando assist per Djuric.

Ivan RADOVANOVIC 6,5: prova senza errori in mezzo alla difesa, viene poi alzato a fare il play basso. Suo l'assist per Bonazzoli.

Pasquale MAZZOCCHI 6: molto attivo sulla corsia di destra, non è sempre preciso tecnicamente. (dal 80’ Mamadou COULIBALY 6,5: si procura il rigore nel finale)

EDERSON 6: meno incisivo rispetto alle ultime partite, resta comunque giocatore imprescindibile della Salernitana. Si prende il giallo che gli farà saltare l'ultima partita con l'Udinese.

Grigoris KASTANOS 5: prestazione evanescente. Soffre la velocità della partita, forse non al top fisicamente. (53’ Federico BONAZZOLI 7: per due volte Vicario gli nega il gol con interventi strepitosi. Segna il gol del pareggio con una spettacolare rovesciata.

Lassana COULIBALY 5: il suo primo tempo non è sufficiente, Nicola non è soddisfatto e lo sostituisce nell'intervallo. (dal 46’ Matteo RUGGERI 5,5: impatto scarso sull'esterno)

Joel OBI 5: schierato da esterno, si adatta ma non è il suo ruolo e si vede. Riportato in mezzo al campo nella ripresa, non mostra miglioramenti. (dal 62’ Nadir ZORTEA 6: entra con la voglia di dare un contributo ai suoi)

Simone VERDI 5,5: dopo due partite in gol consecutivo, oggi non incide in zona Vicario. Qualche buona punizione dalla trequarti e poco altro. (dal 80’ Diego PEROTTI 4: sbaglia il rigore che poteva valere la salvezza con una giornata di anticipo.)

Milan DJURIC 6,5: le palle alte sono tutte sue. Tante spizzate per i compagni e conclusioni a che solo un grande Vicario riesce a respingere.

All. Davide NICOLA 5,5: lascia fuori dall'inizio Bonazzoli, poi dimostratosi il migliore della Salernitana. Soffre le ripartenza dell'Empoli, ma la reazione allo svantaggio è da squadra viva. Il pareggio tutto sommato è un buon risultato.

