Empoli-Sampdoria, partita valida per la 4a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Castellani di Empoli domenica 19 settembre alle ore 12.30.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fiamozzi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabbiadini

Empoli-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

L’Empoli ha vinto l’ultimo confronto in ordine di tempo contro la Sampdoria in Serie A (2-1 a Genova nel maggio 2019), dopo aver collezionato una serie di quattro pareggi e cinque sconfitte nei precedenti nove match contro i blucerchiati nel massimo torneo.

L’Empoli non batte la Sampdoria in casa in un match di Serie A dal gennaio 2007 (2-0 grazie ai gol di Saudati e Matteini, con Luigi Cagni in panchina): due pareggi e tre sconfitte per i toscani nelle ultime cinque contro i liguri al Castellani.

L’Empoli ha perso due delle prime tre partite di questa Serie A: solo una volta la squadra toscana ha iniziato il massimo campionato raccogliendo tre sconfitte nelle prime quattro, nel 2005/06, quando comunque chiuse il torneo al decimo posto.

La Sampdoria non ha ancora vinto in questa Serie A (2N, 1P): è dal 2013/14 che non comincia un massimo campionato senza trovare il successo in nessuno dei primi quattro turni (2N, 2P in quel caso).

Roberto D’Aversa ha vinto solo uno degli ultimi 25 match da allenatore in Serie A (contro la Roma a marzo): sette pareggi e 17 sconfitte per lui in questo parziale; la striscia attuale di 14 partite senza vittorie (3N, 11P) è la più lunga per lui nel massimo campionato.

La Sampdoria è una delle sole tre squadre (con Milan e Udinese) a non aver ancora subito gol nei secondi tempi di questo campionato; la squadra blucerchiata inoltre, è una delle tre con Spezia e Juventus a non aver ancora segnato un gol nella mezz’ora finale di partita.

Sfida tra le due squadre che hanno finora vinto più contrasti in questo campionato (Empoli 35 e Sampdoria 34); quella ligure è anche, al pari del Napoli, la formazione che vanta più recuperi offensivi (high turnovers) in questa Serie A (31), quattro in più dell’Empoli, che in questa graduatoria è quarta dietro anche al Milan.

Francesco Caputo potrebbe affrontare l’Empoli per la prima volta da avversario in Serie A: in Serie B ha disputato sei gare contro i toscani, trovando la rete in due delle ultime tre da titolare (stagione 2009/10 con la maglia della Salernitana).

Fabio Quagliarella ha trovato il gol in entrambe le ultime due partite giocate contro l’Empoli in Serie A (andata e ritorno del campionato 2018/19): con una rete l’attaccante campano può diventare l’unico giocatore a segno in tutte le ultime 17 stagioni di A.

Nessun giocatore ha completato più dribbling di Nedim Bajrami in questa Serie A (nove per lui); il trequartista dell’Empoli ha anche effettuato 10 tiri finora, meno solo di Insigne (14) e Joao Pedro (13) nel campionato in corso.

