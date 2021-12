Empoli-Udinese, match valido per la 16a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 3-1, frutto delle reti di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti dopo la rete iniziale di Deulofeu. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle dell'Empoli

Serie A L'Empoli rimonta ancora: tris all'Udinese nella ripresa 3 ORE FA

Guglielmo VICARIO 6,5: incolpevole sul gol di Deulofeu, salva in un paio di occasioni su Beto e Success.

Petar STOJANOVIC 6,5: fatica nel primo tempo a contenere Deulofeu, poi il gol lo galvanizza e conclude in crescendo

Lorenzo TONELLI 6: soffre Success che lo taglia fuori nell'azione del primo gol. Ordinaria amministrazione nella ripresa.

Mattia VITI 6: tiene bene su Beto a parte sulle palle aeree. Prestazione positiva (dal 66’ Simone ROMAGNOLI 6: subito ammonito, ma entra nella fase di sola spinta dei suoi.)

Fabiano PARISI 7: spadroneggia sulla fascia e innesca il gol del vantaggio. Giocatore da tenere d'occhio.

Nicolas HAAS 6,5: è un costante riferimento per i compagni sulla mediana. (dal 82’ Sebastiano LUPERTO s.v.)

Samuele RICCI 7: parte contratto, poi nel secondo tempo sale in cattedra e tutto l'Empoli ne trae beneficio. (dal 72’ Leo STULAC 6: fa da schermo alla difesa nel finale senza patemi)

Szymon ZURKOWSKI 6,5: impegna Silvestri a inizio gara, dinamismo e tecnica sulla trequarti. (dal 82’ Filippo BANDINELLI s.v.)

Nedim BAJRAMI 7: ritrova una maglia da titolare dopo più di un mese ed è protagonista nel secondo tempo. Gol (facile) del 2-1 e assist al bacio per Pinamonti a chiudere la partita. (dal 82’ Liam HENDERSON s.v.)

L'esultanza di Nedim Bajrami Credit Foto Imago

Patrick CUTRONE 6,5: tanto movimento su tutto il fronte d'attacco, chiama più volte all'intervento il portiere.

Andrea PINAMONTI 7: il gol premia il suo grande lavoro al servizio della squadra. Giocatore cresciuto enormemente in questa esperienza toscana con Andreazzoli

All. Aurelio ANDREAZZOLI 7: cambia molti uomini rispetto alla trasferta di Torino e nel primo tempo non sembra essere serata. All'intervallo motiva i suoi che alzano i ritmi e sovrastano l'Udinese con una prova di forza che dimostra il perchè dell'ottima classifica della sua squadra.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5: subisce 3 gol, ma è lui ad evitare la goleada dell'Empoli

Nehuen PEREZ 5: prestazione anonima, si perde spesso le marcature degli avanti toscani. (dal 80’Lazar SAMARDZIC s.v.)

Sebastien DE MAIO 5: alla prima da titolare. Va in difficoltà nel secondo tempo di pura sofferenza dell'Udinese.

SAMIR 5,5: riesce a contenere Pinamonti, ma commettendo molti falli che gli costano anche il giallo e la conseguente squalifica. (dal 55’ Bram NUYTINCK 5: entra nel momento in cui tra i bianconeri manca un filtro davanti alla difesa e gli avversari entrano da ogni parte)

Destiny UDOGIE 5: copre le spalle a Deulofeu, fatica in fase difensiva, impreciso in avanti.

Brandon SOPPY 5: gioca da esterno di centrocampo, grande velocità ma poca concretezza. (dal 55’Mato JAJALO 5: l'Empoli ha cambiato ritmo al momento del suo ingresso e per lui è notte fonda)

Tolgay ARSLAN 6: sostituisce Walace e nel primo tempo porta dinamicità al centrocampo. Nella ripresa anche lui finisce nella morsa empolese. (dal 65’ Ignacio PUSSETTO 5: ingresso nullo.)

Jean-Victor MAKENGO 5: primo tempo discreto, nella ripresa naufraga sbagliando qualsiasi giocata, anche le più semplici.

Gerard DEULOFEU 6,5: ispirato e voglioso nel primo tempo. Grande giocata confezionata con Success per il gol del vantaggio, ci prova fino alla fine.

Lazaro Gerard Deulofeu esulta dopo aver segnato il gol dello 0-1 con l'Empoli Credit Foto LaPresse

Isaac SUCCESS 6,5: riceve molti palloni e li difende al meglio con il suo fisico. Bene anche in fase di smistamento ed è suo l'assist del gol di Deulofeu. (dal 80’Ilija Nestorovski s.v.)

BETO 5: di testa è sempre pericoloso, dimostra ancora carenze palla a terra. Spreca qualche occasione di troppo.

All. Luca GOTTI 4,5: impsta bene la partita e va meritatamente in vantaggio. Anche oggi a inizio ripresa la squadra va in tilt e con i cambi peggiora la situazione: l'Udinese del secondo tempo non è più squadra e affonda pericolosamente. In società dovranno meditare.

Totti: "Mou ha bisogno di tempo, non so cosa mi riserverà il futuro"

Serie A Empoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche 03/12/2021 A 11:05